El jutjat d'Innova tindrà un reforç que atengui delictes lleus durant 6 mesos

Un segon funcionari alliberarà el titular d’Instrucció número 3 de dues sessions de judicis al mes perquè avanci en la macrocausa

Actualitzada 18/03/2018 a les 21:04

Informe de la inspecció del CGPJ

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) reforçarà de forma temporal, almenys durant sis mesos, el Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus, on se segueix la macrocausa Innova. El passat novembre, el Servei d’Inspecció del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) hi havia realitzat una visita ordinària en el transcurs de la qual «va informar-se sobre l’estat en què es troben les diferents peces separades obertes en el curs de les diligències prèvies d’Innova». La inspecció va concloure tot «instant a l’articulació d’un reforç a les tasques del jutge titular de l’òrgan, que li permeti centrar l’esforç en la instrucció de la referida causa». Segons ha pogut saber el Diari Més, la Sala de Govern del TSJC ha acordat per unanimitat, en sessió del 6 de març, implantar aquesta mesura. Instrucció número 3 havia perdut fa poc més d’un any, el 28 de febrer del 2017, el seu reforç anterior: un jutge en expectativa de destinació que s’hi dedicava en exclusiva des del 2016, que va ser traslladat i que no va tenir recanvi «en no disposar el Tribunal Superior de nous recursos judicials».En aquesta ocasió, el reforç s’aplicarà mitjançant la convocatòria d’una comissió de serveis sense relleu de funcions. És a dir, el funcionari que se’n faci càrrec continuaria ocupant la seva plaça d’origen i desenvoluparia, a més, aquestes noves feines que se li afegeixen a les pròpies durant un cert temps. Celebrarà els judicis per delictes lleus que se segueixen al Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus, excepte aquells que es desprenguin del servei de guàrdia. I ho farà, inicialment, sis mesos, tot i que el termini resulta legalment prorrogable. Al llarg d’aquest període assumirà dues sessions de judicis al mes, que se celebren en dimecres. En l’accés al lloc el TSJC donarà preferència els membres de la Carrera Judicial que es trobin destinats a òrgans de la jurisdicció penal o d’instrucció i que tinguin compatibilitat d’agenda.L’alternativa per la qual es decanta el TSJC és una de es dues que el titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus havia plantejat en un escrit remès el passat 12 de febrer, un cop notificat l’informe del Servei d’Inspecció del CGPJ. L’altra passava per donar lloc a un reforç de tres mesos a través d’un jutge d’adscripció territorial que absorbís la tramitació ordinària del jutjat. I que el jutge titular mantingués Innova i també el servei de guàrdia. Aquesta, però, no es materialitzarà «perquè no han pogut alliberar-se recursos judicials en l’adscripció provincial de Tarragona». El mecanisme de reforç dels jutjats no és únic i pot prendre diferents formes en atenció a cada situació concreta. El d’Innova n’ha tingut, intermitentment, des del 2013.La inspecció realitzada al novembre –se’n fan anualment i de manera aleatòria a l’Estat, com a una de les funcions del CGPJ i sense que la seva realització indiqui mal funcionament– va analitzar paràmetres entre els quals hi havia la càrrega de feina, el nivell resolutiu o els mòduls de dedicació. És en relació a aquest que el CGPJ va considerar la conveniència del reforç que el TSJC ha acordat tirar endavant.La macrocausa Innova, però també altres de mediàtics i resultants del servei de guàrdia com el del mecànic acusat de delicte d’incitació a l’odi per no revisar el vehicle d’una policia nacional o el de la dona acusada de l’incendi d’un pis del barri Fortuny on dormia la seva parella, mantenen Instrucció número 3 sota el focus. La saturació que se li atribueix, amb tot, i tal com puntualitzaven fonts del TSJC fa alguns dies, no és singular però «la necessitat en el conjunt dels jutjats sempre és molt més àmplia que la possibilitat de donar satisfacció a aquesta necessitat». En aquest sentit, la memòria 2016 del TSJC –la darrera que s’ha fet pública– indica que «en consideracions globals, les xifres d’entrada d’assumptes a Catalunya poden qualificar-se obertament d’insuportables en la pràctica totalitat dels ordres jurisdiccionals».