Citen a declarar dilluns la regidora de la CUP de Reus Mariona Quadrada, investigada per un suposat delicte d'odi

És el tercer cop que està cridada per la causa i ha avançat que no anirà als jutjats perquè no reconeix els tribunals espanyols

Actualitzada 18/03/2018 a les 10:43

La regidora de la CUP a l’Ajuntament de Reus Mariona Quadrada, investigada amb altres edils i particulars arran de la denúncia per suposada incitació a l’odi presentada per la policia espanyola, ha estat citada a declarar davant del jutjat número 2 de Reus dilluns a partir de les 12 del migdia. Conjuntament amb Quadrada hi ha citades altres persones, entre els quals bombers. La regidora cupaire ja ha avançat que no anirà a declarar: «no podem reconèixer de cap manera els tribunals espanyols i com que no considerem legítim que se’ns hagi de privar de res per les nostres actuacions al voltant de l’1-O, no aniré», ha explicat Quadrada en declaracions a l’ACN. La regidora està investigada per un delicte d’odi: «un invent que s’ha anat fent gros», segons Quadrada, que diu que és el moment de «tenir idees clares, plantar cara i tirar endavant la República».Aquest és el tercer cop que citen la regidora. En la primera ocasió, no va comparèixer perquè la seva advocada tenia una altra causa a la mateixa hora; el segon cop no es va presentar. Quadrada ha explicat que, dilluns, com en ocasions anteriors ja s’ha fet, es desplaçarà fins als jutjats per donar suport a la resta d’investigats citats a declarar dilluns a partir de les 12 del migdia. «Aniré a la concentració sense cap mena de por; anirem a fer suport i a partir d’aquí ja veurem com s’esdevé tot», ha afirmat.Els altres dos regidors de la CUP investigats en la causa, Marta Llorens i Oriol Ciurana, van comparèixer davant la jutgessa al desembre, un cop detinguts, després d’haver-se negat a comparèixer davant la magistrada dues vegades. Aleshores, Llorens i Ciurana es van acollir al seu dret a no declarar a preguntes de cap de les parts. En aquella ocasió, els regidors van dormir als calabossos de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Reus la nit prèvia a la citació i van quedar en llibertat després de passar a disposició de la jutgessa, ja que la seva detenció tenia com a objectiu la compareixença als jutjats.