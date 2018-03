Una quinzena de comerços de la Unió de Botiguers i el Tomb van tancar el 2017

L’Ajuntament realitza un catàleg amb els locals comercials disponibles que hi ha a la ciutat que s’ha d’actualitzar pròximament

Actualitzada 15/03/2018 a les 21:31

Dossier actualitzat

L’any 2017 setze botigues que pertanyien al Tomb de Reus o a la Unió de Botiguers van abaixar la persiana definitivament. La UBR va perdre un total de nou establiments, als quals cal sumar dos més que van tancar entre gener i febrer. En el cas del Tomb de Reus, les botigues que van finalitzar la seva activitat comercial va ascendir fins a les set.Des del Tomb asseguren que tots aquests responen a jubilacions. Alguns d’aquests comerços que s’han acomiadat de la ciutat han mantingut una llarga tradició i història. És el cas de la botiga de la Casa Navàs o de la Llauneria Mata, tots dos tancats aquest 2018.Precisament l’Ajuntament, mitjançant l’agència Reus Promoció, va posar en marxa ara fa un any un projecte per tal de revitalitzar el comerç a la ciutat. Es tracta d’una cooperació entre entitats públiques i privades per poder elaborar un catàleg amb els locals comercials disponibles i un dossier de presentació de la ciutat per tal de captar possibles empreses que vulguin establir el seu negoci a Reus. Aquest ofereix informació sobre les activiats econòmiques, concentració de vianants i compradors o la capacitat d’atracció turística.El document que elabora Reus Promoció és possible gràcies a la col·laboració d’entitats públiques, com Redessa o Mas Carandell, i privades, amb un pes especial del sector immobiliari. L’objectiu és actualitzar-lo periòdicament mitjançant reunions amb representants de les immobiliàries i apis.Després d’una primera fase de recollida i anàlisi de tota la informació, el següent pas és plasmar-la en aquest dossier del qual, properament, l’agència Reus Promoció en durà a terme la segona revisió. Les darreres dades recollides, tot just fa un any, van mostrar un augment del 14,5% de l’activitat econòmica des del 2011.