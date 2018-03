Més de 1.600 persones signen perquè no es tanquin més grups de P3

El PSC i una AMPA recullen firmes i les lliuren a Ensenyament per l’anunci que les escoles Joan Rebull i Isabel Besora perdran línies el curs 2018-19

Actualitzada 15/03/2018 a les 22:02

Un ple monogràfic

El PSC ha recollit 1.200 signatures que, sumades a 400 de recopilades per l’AMPA d’una escola del municipi, sumen el suport de 1.600 veïns que demanen que no es tanquin més grups de P3 a la ciutat. La iniciativa dóna resposta a la previsió, anunciada fa pocs mesos pel govern municipal, que els col·legis Joan Rebull i Isabel Besora perdan en curs 2018-2019 una línia d’aquest nivell.El portaveu socialista, Andreu Martín, explicava ahir que els firmes han estat lliurades als Serveis Territorials d’Ensenyament i lamentava que «el govern de Pellicer ha fet que Reus passi de ser una ciutat referent en educació a viure una situació dramàtica». Entre els exemples de «mala gestió» que exposava Martín, «el tancament de la llar d’infants El Roser, la desaparició de l’escola Reus XXI, l’abandonament del projecte d’institut escola a la Isabel Besora i Els Ganxets o la massificació que hi ha a alguns dels centres». El PSC reiterava ahir la crítica a la zonificació escolar i el format 3+2 en aquest àmbit, i recordava que «no són els pares de cada escola els que s’han de mobilitzar sempre per evitar que el sistema sigui pitjor», i que «aquesta és una tasca que correspon a la regidora d’Ensenyament i que regidors d’altres municipis estan fent amb èxit».Per tot plegat, Andreu Martín apuntava que «al PSC ens satisfaria que l’alcalde entengués que la situació és molt greu i cessés a la regidora d’Ensenyament, la responsable del desastre» però, deia, «creiem que no ho farà perquè ell hi està d’acord». La formació demanarà que se celebri un ple monogràfic «on es pugui analitzar la situació i debatre sobre educació a Reus».Des del 2011, comptant que, com tot apunta, els dos tancaments pendents acabin per materialitzar-se, els centres de la capital del Baix Camp hauran eliminat, de mitjana, prop de dues aules d’aquest nivell cada any: entre el 2011-2012 i el 2018-2019 se n’hauran extingit un total d’11, exactament 1,57 per curs acadèmic. Fins ara, el darrer centre escolar en perdre un grup a Reus ha estat l’Escola Sant Bernat Calbó, justament a l’inici d’aquest curs 2017-18 i que ja n’havia suprimit un altre al 2012-2013. L’any passat, al 2016-2017, a les escoles General Prim i Eduard Toda també va desaparèixer una unitat de P3. Els Ganxets, Marià Fortuny, Ciutat de Reus i General Prim són els altres centres que han eliminat una línia de P3 en aquest període.El PSC demana que «en lloc de seguir tancant grups, s’abaixin les ràtios i es mantinguin tots els grups que hi ha fins ara» i apunta que la mesura del màxim de 25 nens per aula «no està per fer-ne una aplicació perversa, omplint totes les classes fins a aquesta xifra i mirant de tancar-ne el màxim de grups possible acollint-se a això».