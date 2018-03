El jutge dóna la raó a la Clínica Fàbregas i desestima el dipòsit del CMQ pel lloguer

Una resolució torna al centre 240.000 euros que pretenia consignar en concepte de quotes i li complicarà oposar-se a la demanda de desnonament

Actualitzada 16/03/2018 a les 18:22

Judici pel contracte el 17 d'abril

El jutjat de primera instància número 5 de Reus ha acceptat un recurs de reposició interposat per la Clínica Fàbregas i considera fora de llei el dipòsit que el CMQ realitzava al mateix jutjat des de finals del 2017 en concepte de lloguer de l'edifici. La resolució, amb data d'aquest 12 de març i a què ha tingut accés el Diari Més, torna així al CMQ els prop de 240.000 euros consignats com a quotes d'arrendament en un pas que limitarà la capacitat del centre a l'hora de recórrer en el procés de desnonament obert arran de la denúncia impulsada per la pròpia Fàbregas el 16 de juny de l'any passat i temporalment paralitzat.El contracte entre ambdues parts, i l'acord de col·laboració que permetia l'estada del CMQ a dependències del carrer Gaudí, va ser rescindit per la Clínica Fàbregas l'estiu anterior. Segons ha pogut saber aquest mitjà, un canvi en la llei consumat al 2015 i que no permet el CMQ realitzar el dipòsit en els termes en què ho va fer motiva ara la decisió del jutge. A la pràctica, la situació podria ser interpretada com que el CMQ no hagués pagat lloguer, entès com a tal, des de l'estiu del 2017. Una consideració, aquesta, que jugaria en contra del centre a l'hora d'intentar frenar l'hipotètic llançament, encara pendent de sentència.Des del CMQ han mantingut sempre que, sota el seu punt de vista, el contracte de lloguer continuava vigent. Per això, el centre va moure fitxa per consignar les quotes al jutjat d'instrucció número 5 quan la Clínica Fàbregas va donar l'acord per finalitzat. Al moment que la xifra va enfilar-se als 240.000 euros i el jutjat va requerir el destinatari dels diners, la Fàbregas no va acceptar-los perquè, per a la clínica, fa gairebé un any que no existeix cap contracte de lloguer ni, per tant, procedeix cobrar cap quota.Fonts del CMQ consultades pel Diari Més matisen que «el jutjat no nega que s'hagi efectuat el pagament, però la part contrària -la Clínica Fàbregas- no l'ha volgut acceptar i sol·licita que es faci per un altre procediment». L'assessoria del centre «no comparteix aquest criteri» i és per això que «estudiarà el tema». Les mateixes fonts puntualitzen que la resolució té forma de «decret i no sentència», i que «no afecta la suspensió del procediment de desnonament ni la pretensió del CMQ».La demanda de desnonament impulsada per la Clínica Fàbregas contra el CMQ al juny del 2017 va quedar travada per una altra que el CMQ va tirar endavant només dos dies abans que aquesta i que sosté que el contracte de lloguer signat al 1998 entre ambdues parts és nul i que llavors, no té efecte. Un requisit legal estableix que la demanda que es presenta primer és la que primer s'ha de resoldre. El judici per la del CMQ està previst el 17 d'abril. La demanda de desnonament fixava una data de llançament que va quedar finalment suspesa també per aquesta qüestió.Paral·lelament, el CMQ avança en els tràmits per rehabilitar les instal·lacions de consultes externes de l'antic hospital, al carrer Sant Joan, i traslladar-hi els serveis. El Consell d'Administració del centre va donar llum verda, en sessió del passat 6 de març, al procés de licitació per engegar les obres a la futura seu. El darrer calendari fet públic per la regidora de Salut, Noemí Llauradó, marca el trasllat a l'antic hospital entre el setembre i el desembre d'aquest mateix 2018. Amb tot, en el context del Consell d'Administració va tractar-se la dificultat d'ajustar l'operativa a aquests terminis. Els mateixos treballadors del centre veuen complicat que es puguin complir.El procés de licitació per reformar l'antic hospital admet ofertes fins el 6 d'abril i contempla un marge d'execució de sis mesos. Tenint en compte els tempos judicials, podria donar-se la situació que el CMQ completés el trasllat abans no quedés resolta, en un sentit o altre, la demanda de desnonament de la Clínica Fàbregas. La que el propi CMQ va presentar i que veu nul el contracte de lloguer signat al 1998 ha suposat, d'entrada, quatre mesos més.