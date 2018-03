Crema col·lectiva de fotos del Rei en un acte a la plaça Mercadal de Reus

L'esquerra independentista fa l'acció després de l'acte de record dels cinc mesos d'empresonament de Sànchez i Cuixart

Actualitzada 16/03/2018 a les 20:52

Amb desenes de retrats del Rei de cap per avall i encenedors, diverses persones han participat aquest divendres en una crema col·lectiva de fotos de Felip VI a la plaça Mercadal de Reus. L'acció, convocada per l'esquerra independentista, s'ha celebrat seguida d'un acte de concentració pels cinc mesos d'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, en què han participat unes 200 persones, entre els quals el col·lectiu d'Avis per la Llibertat. La iniciativa ve després de la sentència d'Estrasburg, en què el tribunal afirma que no hi ha incitació a l'odi en la crema de fotos del Rei que van fer dos joves de Girona el 2007. Entre els assistents, on hi havia regidors de la CUP a Reus, s'han repartit diverses fotos del monarca que de seguida han començat a fer cremar en dues petites foguerades.A l'acte de crema de fotos hi han participat regidors de la CUP de Reus. Jordina Arnau ha recordat que fa 11 anys es va cremar una figura del Rei a la mateixa plaça i que aleshores van «rebre repressió»: «una companya d'ESO que estudiava al Morell va ser portada a l'audiència Nacional i un de Tarragona va ser encausat», ha recordat, tot celebrant que el tribunal d'Estrasburg ara els dona raó. «Nosaltres, que ja hi érem, hi som i hi serem i reivindiquem que cal desobeir!», ha reclamat abans que es comencessin a cremar diverses fotos amb la cara de Felip VI i alguna de Joan Carles I o Franco.A la plaça del Mercadal s'han agrupat més de 200 persones, entre els quals el col·lectiu dels Avis per la Llibertat, equipats amb diverses pancartes amb les cares de Sànchez i Cuixart, però també de Joaquim Forn, Oriol Junqueras, altres reclamant la «tornada de l'exili» de Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Lluís Puig, Toni Comín, Clara Ponsatí o Anna Gabriel. A l'inici de la concentració, els participants han fet crits de 'Llibertat presos polítics' mentre mostraven una pancarta amb el mateix lema.Carme Andrade, de l'ANC a Reus, ha recordat que fa 151 dies que Sànchez i Cuixart viuen «entre reixes per les seves idees polóitiques i per defensar el dret d'autodeterminació de Catalunya» i també ha recordat que en fa 134 des de l'empresonament de Forn i Cuixart. «Jordi Sànchez no ha comès cap delicte! Jordi Cuixart no ha comès cap delicte!», ha reivindicat Andrade, que ha considerat que «empresonant als Jordis, ens han empresonat a tots». Des d'Òmnium Reus, Pilar Garcia ha afirmat que Espanya «vulnera drets bàsics i fonamentals» i que per això «no podem deixar d'alçar la veu». En aquesta línia, ha recordat que la sentència del TEDH «que ha condemnat Espanya per sentenciar contra la llibertat d'expressió».A Tarragona també s'ha celebrat un acte de record de l'empresonament de Sànchez i Cuixart a la plaça de la Font, on han participat més de mig miler de persones. En aquest acte, ha participat l'exdiputada de la CUP Mireia Boya i s'ha llegit una carta de Forn dirigida a una tarragonina. Per dissabte, hi ha programada a Tarragona una crema de fotos del Rei a les 19 hores davant de l'Ajuntament.