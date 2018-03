Un sistema automatitzat regularà l'accés de trànsit a la plaça Prim

El desviament de vehicles a través del carrer Salvador Espriu es farà amb un mecanisme de pilona amb senyalització lluminosa i que es podrà programar

Les franges amb més vianants

El tram entre el raval de Santa Anna i la plaça Prim on, durant dotze hores al dia i de dilluns a diumenge, la Guàrdia Urbana col·loca una tanca i obstacles per desviar el trànsit rodat a través del carrer Salvador Espriu i evitar que els vehicles travessin el nucli, estrenarà un nou mecanisme en pocs dies. L’Ajuntament de Reus va iniciar la setmana passada les obres per instal·lar-hi un sistema automatitzat de pilona, la qual anirà acompanyada d’elements lluminosos a banda i banda en l’ample de la calçada, que faciliti la regulació de la circulació a la zona i millori també, de cara als conductors, la visibilitat del desviament.Fonts municipals detallen que les feines en aquest sentit s’allargaran encara durant aproximadament un mes i que implicaran, entre altres, treballs de soterrament del cablejat necessari per al funcionament del dispositiu. En primer terme, la policia local continuarà encarregant-se d’activar i desactivar la pilona, amb la previsió que el sistema acabi treballant de forma completament autònoma a curt termini i avisi de la seva posada en marxa a través de la senyalització lluminosa. Per això, es podrà aixecar i abaixar des del mateix carrer o bé mitjançant temporitzador. Un dels objectius del canvi, de fet, i segons detallen les mateixes fonts, és donar lloc a un desviament amb indicacions més entenedores i fàcilment identificables. També més àgil i modern. Un altre dels objectius de la solució que ara s’implanta és evitar que alguns conductors aturin el vehicle a aquest punt aprofitant el marge d’espai que quedava entre la tanca i el carrer Salvador Espriu.L’accés de cotxes i motos des del raval de Santa Anna a la plaça Prim està tancat, cada dia, entre les onze del matí i la una de la matinada, i obert tota la resta de la jornada. L’horari respon a la franja de més afluència de vianants en un dels punts més comercials de la ciutat i directament enllaçat amb el nucli antic. Els pas als vehicles també queda barrat, tal com puntualitzen des de l’Ajuntament, amb l’organització d’actes als quals s’espera una fluència important de persones i que es consiren fets extraordinaris. En l’horari d’onze del matí a una de la matinada, el pas alternatiu fins al centre del municipi és a través del carrer de Salvador Espriu, de l’Amargura, plaça del Pintor Fortuny, carrer dels Recs i carrer Sant Joan fins tornar a la plaça Prim.