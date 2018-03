Enxampen tres homes 'in fraganti' robant a una casa de Reus

Un home els va observar mentre entraven a una casa i va alertar als Mossos, que els van detenir

Actualitzada 15/03/2018 a les 13:45

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Reus van detenir ahir tres homes de 23, 29 i 31 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Reus, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força.Els fets van tenir lloc de matinada quan una persona va alertar a la policia que havia vist tres persones saltant la tanca d’una casa al barri Sant Joan de Reus. Ràpidament, els mossos es van desplaçar al lloc i, mentre diversos agents feien recerca dels lladres, una patrulla es va dirigir a la casa on s’havia produït el robatori.Una de les patrulles va observar un vehicle amb tres ocupants a l’interior que, en detectar la presència policial, va reduir la velocitat fins a aturar-se. Llavors, els agents van identificar els tres individus i van escorcollar-los a ells i al vehicle.En el registre, els mossos van localitzar dues bosses amb begudes, electrodomèstics, material d’acampada i eines. Fetes les comprovacions, es tractava dels objectes sostrets en el robatori amb força.Els mossos van comprovar que els lladres havien forçat dues finestres que donaven a la cuina i a l’interior estava tot regirat. Els agents van retornar els objectes sostrets als seus propietaris i van detenir els tres homes per un delicte de robatori amb força.Els detinguts, amb vuit, cinc i dos antecedents policials, han passat avui dijous a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus.