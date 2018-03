Els treballadors de l'Hospital de Reus apunten opacitat en la previsió comptable

El Comitè d’Empresa del CMQ sol·licita a l’interventor una addenda per evitar el dèficit i cobrar DPO

Actualitzada 15/03/2018 a les 08:48

No aprimar arques municipals

Un canvi decisiu en un concepte

El Comitè d’Empresa de l’Hospital Sant Joan de Reus va emetre ahir un comunicat on apuntava que «no som coneixedors del dèficit que s’ha publicat en premsa de 3,2 milions» tot i «haver demanat la previsió comptable a l’empresa i aquesta estar obligada a entregar-la trimestralment, cosa que no ha fet». La xifra, concretada en la sessió informativa del Consell d’Administració que va tenir lloc dilluns, implica que la plantilla no cobrarà retribucions variables per objectius (DPO) vinculades a l’exercici 2017. I no ho farà per una clàusula inclosa al nou conveni laboral 2017-19 que preveu que l’empresa només tingui obligació de pagar-les si es troba en situació d’equilibri econòmic. Fonts del mateix Hospital precisen que «el tancament comptable es facilitarà quan estigui formulat» i que «aquest és el compromís».En la mateixa línia, el Comitè lamentava que «no se’ns ha donat cap mena d’informació sobre la situació econòmica de l’Hospital, a dia d’avui» i recordava que «en el suposat que existís dèficit, els treballadors seguim sense ser els responsables d’aquest i, per tant, el Comitè seguirà lluitant per no tenir cap retallada salarial més». El comunicat no aclaria si aquesta lluita pot traduir-se en protestes, però sí que subratllava que «estem pendents del judici de les DPO del 2015 i de la sentència de les del 2016».El dèficit de 3,2 milions que la formulació de comptes de l’Hospital Sant Joan de Reus confirmarà aquest proper 23 de març implica que la societat afronta una nova causa de dissolució, la tercera de consecutiva. La primera la va remoure l’Ajuntament amb una polèmica injecció econòmica de 4 milions provinents de fons de reserva de Gecohsa. La segona, per la qual tot just dilluns passat el consistori completava els tràmits amb la publicació del darrer pas al BORME, es va resoldre amb una reducció de capital social de 3,5 milions d’euros i una aportació en terrenys per valor de prop d’1,3 milions. El govern va posar dilluns damunt la taula del Consell d’Administració el compromís que el mecanisme que s’acordi ara –hi ha dos mesos de marge– no aprimarà les arques municipals ni repercutirà, així, en Gecohsa.La xifra del dèficit que s’espera per al 2017 surt a la llum tres mesos després de la que hauria d’haver estat la data d’entrada en funcionament d’un nou consorci entre CatSalut i Ajuntament de Reus que assumís «lloguer, concert i plantilla».Pel que fa a la resta de societats, Gecohsa tancarà el 2017 amb un positiu de 680 euros. El CMQ, immers en el procés per abandonar la Clínica Fàbregas amb qui manté obert un litigi i traslladar-se a les dependències de l’antic hospital, carrega amb un dèficit de 180.000 euros.Pel que fa al Comitè d’Empresa del CMQ, que sí està present al Consell d’Administració, aquest ha sol·licitat a l’interventor «una addenda perquè l’impacte del litigi per la Clínica Fàbregas i del trasllat a les noves instal·lacions no s’inclogui als comptes com a amortitzacions sinó com un concepte diferent», explica la delegada Loli Ruiz. Un pas, aquest, que, segons detalla, ja va donar-se l’exercici anterior i que permetria tancar en equilibri i, per tant, accedir al cobrament de les DPO que els treballadors no percebran en situació de dèficit. A l’espera de la resolució de l’interventor, el col·lectiu no descarta proposar mobilitzacions si el canvi no es consuma.