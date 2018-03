Cs torna a portar el govern de Reus als jutjats, ara pels sous dels regidors

La formació taronja denuncia que no s'hagi acomplert una rebaixa dels sous mentre l'equip de govern hi veu persecució política

Actualitzada 15/03/2018 a les 12:44

El grup municipal de Ciutadans a Reus torna a portar l'equip de govern als jutjats. Aquest cop la formació taronja denuncia que el govern de Pellicer -format per PDeCAT, ERC i Ara Reus- no hagi rebaixat el sou dels seus regidors tal i com s'havia aprovat per plenari, a través d'una moció presentada l'abril del 2016. El jutjat contenciós administratiu número de 2 de Tarragona ha admès a tràmit el recurs presentat per Cs i ha fixat data per al judici -per al 21 de maig.Per la seva banda, el govern de Pellicer s'ha afanyat a respondre que tot és fruit d'una maniobra de Cs i de la seva «obstinació en judicialitzar la vida política municipal», ha dit Joaquim Enrech, portaveu del govern i regidor d'Hisenda, aquest dijous al matí, en compareixença d'urgència. Enrech ha retret al grup de Cs que no sàpiga discernir entre una moció, que no obliga al seu compliment, i una proposta d'acord, que seria el procediment adequat -segons ell.