Cs de Reus denuncia les pancartes de PDeCAT i Òmnium sobre presos polítics

El grup registra una instància on apel·la a l’Ordenança de Civisme, que prohibeix estendre roba bruta o rentada i objectes visibles

Actualitzada 15/03/2018 a les 08:27

Instar els propietaris a retirar-les

El grup municipal de Ciutadans ha registrat recentment una instància a l’Ajuntament de Reus on requereix la retirada de la pancarta sobre Llibertat presos polítics que està penjada a l’edifici d’Òmnium Baix Camp a la plaça del Mercadal, una d’instal·lada al balcó de la seu del PDeCAT i una de tercera, col·locada en una de les façanes de la plaça del Mercadal, logotipada per la CUP i amb lema 21D Dempeus! i que actualment es troba coberta per una bastida d’obres.En l’argumentari de la instància, segons ha pogut saber el Diari Més, la formació fa referència bàsicament a dos articles inclosos en l’Ordenança de Civisme del municipi i sol·licita així a l’alcaldia que els apliqui i, per tant, insti els propietaris dels immobles a dur a terme la retirada dels cartells. Fonts de Ciutadans confirmen la denúncia i puntualitzen que, en instàncies anteriors, s’han referit també en similars termes a la pancarta que llueix al palau consistorial, tot i que «la mantenen i només van retirar-la durant les eleccions».En detall, un dels articles de l’Ordenança de Civisme a què apel·la el grup municipal de Ciutadans és el número 34, que regula «conductes prohibides», en el seu apartat b. Aquest estableix la prohibició d’«estendre roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin l’estètica urbana que, per la seva situació i orientació, siguin visibles des de la via pública, a les obertures de les cases i en baranes de terrats i balcons». El punt està inclòs en el capítol XVI que tracta «altres conductes que pertorben la convivència». Un altre dels articles a què s’aferra la formació que encapçala Juan Carlos Sánchez és el 16, referent a «normes de conducta» i dins el capítol V, que parla de la «degradació visual de l’entorn urbà». En concret, apunta el 16.2, que diu que «les persones propietàries o titular d’immobles hauran de complir l’obligació de mantenir les parets i les façanes sense que hi consti cap tipus d’anunci, exceptuant els que facin referència a la professió o l’activitat mercantil que s’hi desenvolupi» i que «es podran col·locar cartells en aparadors, portals i en altres llocs situats a l’interior dels establiments».Fonts de Ciutadans expliquen que «vam presentar la instància a l’Ajuntament perquè les pancartes contravenen l’Ordenança de civisme que no permeten penjar pancartes» i que el text demana «que l’Ajuntament insti els propietaris dels edificis i, si no ho fan, se’ls sancioni en funció del que preveu l’Ordenança». Afegeixen que «sobre la pancarta que hi ha a l’Ajuntament, també hem registrat diferents instàncies, abans i després de la campanya electoral perquè la retirin, i tampoc no ho han fet». En aquest últim sentit, precisen que «creiem que l’Ajuntament és de tothom i la pancarta és partidista, no representa tothom» mentre que les dels edificis d’Òmnium la seu del PDeCAT i l’edifici de la plaça Mercadal pensem que «contravenen l’Ordenança de Civisme».