Thomas Cook perd maletes dels vols d'esquiadors desviats a Reus per la boira

Viatgers dels dos avions de l’enllaç de diumenge entre Manchester i Lleida, part dels quals aterraven per visitar el Pirineu, recuperaran avui l’equipatge

Actualitzada 13/03/2018 a les 22:05

Retards i llargues esperes

Almenys una part dels passatgers que, aquest diumenge, van ser desviats a l’Aeroport de Reus en lloc del de Lleida per l’aparició de bancs de boira, i que viatjaven a algun dels dos vols de la connexió entre Manchester i Alguaire, van perdre el seu equipatge en el canvi d’operativa. L’enllaç trasllada durant els mesos d’hivern esquiadors britànics al Pirineu a través del touroperador Neilson Thomas Cook.Alguns dels afectats realitzaven diumenge el trajecte de tornada a casa, però altres tot just arribaven a Catalunya per gaudir de la neu. Fonts de Thomas Cook consultades pel Diari Més confirmaven ahir haver extraviat maletes a l’hora de moure els viatgers entre Lleida i Reus, tot i que no en precisaven la quantitat. I detallaven, en aquest sentit, que «tot l’equipatge serà retornat als seus propietaris aquest dimecres». És a dir, avui, tres dies després dels vols.Un dels esquiadors que es va trobar sense les seves pertinences un cop havia aterrat a Reus, com a conseqüència de la manca de coordinació del touroperador, lamentava a través de les xarxes socials que «han passat més de tres hores des que hem arribat i encara no tenim senyals de les nostres maletes. Pensàvem poder estar ja a la muntanya». Un altre dels viatgers, en aquest cas del vol en direcció a Manchester, s’adreçava a Thomas Cook i demanava «se sap res sobre les 160 maletes que falten del vol de Reus a Manchester?». «El pilot estava tan interessat en evitar un retard de tres hores, per només 15 minuts, que va enlairar-se amb només 60 bosses a bord», afegia, i reclamava que «les maletes contenen material per practicar esports d’hivern que és molt car!».Altres passatgers, en la mateixa línia, criticaven que la companyia no els hagués ofert beguda o menjar per passar el retard que va venir donat pels bancs de boira. I es queixaven que, en un primer moment, els haguessin fet esperar i els haguessin confirmat que volarien a través de l’Aeroport de Lleida quan finalment no ho van fer. El sindicat UGT a l’Aeroport de Reus havia denunciat, el mateix dia, esperes de fins a una hora per poder desembarcar a l’equipament.La connexió entre Manchester i Lleida s’opera amb aeronaus del tipus Airbus A321-211, les quals tenen capacitat per a prop de 180 viatgers. A més dels vols d’aquesta ruta, també se’n van desviar a Reus dels enllaços amb Londres-Gatwick, Londres-Stansted i East Midlands. En total, en el global dels desviaments a la capital del Baix Camp, es van veure afectades 1.300 persones.