La fira Bestial arriba a Reus

Una trentena d’expositors donaran a conèixer les novetats del sector

Actualitzada 14/03/2018 a les 16:23

FiraReus acull aquest cap de setmana la novena edició de Bestial, el Saló de la Mascota. La fira, que es podrà visitar el 17 i 18 de març, comptarà amb una trentena d’expositors que donaran a conèixer les novetats del sector. Un dels atractius d’enguany del programa de Bestial és el monogràfic dedicat al Pastor Alemany, que tindrà lloc diumenge 18 de març. El públic podrà veure una competició basada en la morfologia dels Pastors Alemanys, organitzada pel Real Club Español de Perro Pastor Alemán (CEPPA) de Catalunya. En aquest campionat participaran uns 80 gossos en diferents categories, separats per sexe i tipus de pèl.Una de les novetats d'aquesta edició és una activitat d’interacció educativa amb mascotes adreçada a persones amb necessitats especials. El taller, organitzat pel Col·legi de Veterinaris de Catalunya, Tercania i Proyecto Tan Amigos, se centrarà en un recorregut adaptat a diferents grups a través del qual es treballarà la tinença responsable i la interacció positiva. D'altra banda, en aquesta edició torna l’Exposició Internacional Felina de l’ASFEC (Associació Felina de Catalunya), que es podrà visitar els dos dies de fira. Aquesta mostra comptarà amb uns 150 gats de 15 races diferents. Alguns exemples són els gats siberians, una raça compatible amb les persones al·lèrgiques; gats bengalís o Maine Coon, entre altres.La fira, que compta amb una trentena d’activitats, repeteix format amb tres espais diferenciats: passarel·la, zona de xerrades i espai d’exhibicions. A la passarel·la s'hi podran veure desfilades de gossos d’acollida, desfilada de collarets per a mascotes i diumenge es farà el tradicional concurs de mascotes. A l'espai d'exhibicions hi haurà un taller d’educació canina, una demostració esportiva i d’obediència i exhibicions de la unitat canina dels Mossos d’Esquadra, de la Guàrdia Civil i de gossos de rastreig per olor de referència, a càrrec de la Unitat operativa de rescat caní, K9- Oidetam. I a la zona de xerrades s'hi faran tallers de primers auxilis i es parlarà sobre la por i l'agressivitat canina. També, la unitat K9- Oidetam, explicarà en aquest espai el paper dels gossos de treball a la societat.L’horari de Bestial és dissabte i diumenge d’11 a 20 h. Els menors de 7 anys no paguen entrada. Les entrades tenen un preu de cinc euros, quatre euros amb el Carnet Jove i es poden comprar online a través de la pàgina web de firaReus i a taquilla.