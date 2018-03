L'any Pere Caselles potenciarà les obres de l'arquitecte reusenc

El Palau Bofarull va acollir la conferència inaugural de la commemoració

Actualitzada 13/03/2018 a les 21:57

L’any Pere Caselles, que l’Ajuntament dedica al qui va ser arquitecte municipal a la ciutat durant molts anys, servirà per posar en relleu les obres, edificis i monuments modernistes i noucentistes signats per aquest. D’aquesta manera, la programació d’aquesta efemèride inclourà visites teatralitzades o l’elaboració d’un mapa on hi haurà marcades les edificacions de Caselles. També aprofitant aquest any dedicat a l’arquitecte, i juntament amb el 20è aniversari de la Ruta Modernista, Reus s’inclourà a l’Any Europeu del Patrimoni Cultural.El primer acte de l’any Caselles es va dur a terme, ahir al vespre, al Palau Bofarull. El també arquitecte Anton Pàmies va ser l’encarregat d’oferir la conferència inaugural, en la qual es va repassar la vida de Caselles i les principals obres i projectes d’aquest. Alguns d’aquests encara estan ben presents a l’arquitectura reusenca, com és el cas de l’antic Escorxador, ara Biblioteca Central Xavier Amorós.Pàmies va assegurar que «les obres i la trajectòria de Caselles mereixen un reconeixement», destacant que alguns dels seus edificis «són els més visitats en les rutes turístiques». Anton Pàmies també va explicar que Caselles havia dirigit part de les obres de l’Institut Pere Mata, provocant que aquest s’inspirés en l’obra de Domènech i Montaner. Caselles va plasmar aquest estil en l’escola Prat de la Riba, que Pàmies va considerar «l’obra més representativa» del qui va ser arquitecte municipal entre 1891 i 1930.