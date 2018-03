El CatSalut insisteix que està treballant en el consorci però «sense calendari»

El protocol d’intencions signat sobre l’Hospital Sant Joan fixava que Reus deixés d’assumir el dèficit

Actualitzada 13/03/2018 a les 21:39

La tercera causa de dissolució

L’Hospital i el CMQ, sense DPO

L’endemà que transcendís en sessió informativa del Consell d’Administració el resultat d’un tancament de comptes que, un cop quedi formalitzat el proper 23 de març, fixarà el dèficit de l’Hospital Sant Joan per a l’exercici 2017 en 3,2 milions d’euros, el CatSalut es referma en l’afirmació que «estem treballant de manera conjunta amb l’Ajuntament de Reus i els professionals de l’Hospital en tots els elements laborals, econòmics i jurídics per a la creació del nou consorci». La feina avança, reiteren fonts del Departament de Salut consultades pel Diari Més, «sense que hi hagi un calendari tancat per la seva posada en funcionament».L’acord d’intencions sobre el consorci signat mesos enrere, i a què ha tingut accés aquest mitjà, establia, entre altres qüestions, que «el consorci haurà de gestionar-se i funcionar en termes d’equilibri en l’explotació a partir dels recursos ordinaris obtinguts en el marc de la prestació d’activitat assistencial que constitueix el seu objecte». I que «l’Ajuntament no farà front a dèficits operatius directament procedents de l’activitat sanitària del consorci, atenent a que la competència en l’assistència de salut correspon a la Generalitat». «En funció de la mateixa argumentació», afegia el text, «en cas de necessitar-se aportacions ordinàries per al funcionament del consorci, aquestes aniran a càrrec del CatSalut».La realitat avui és, però, que el consorci no ha estat creat encara i que el CatSalut es referma en que «haurà de ser el govern de la Generalitat qui l’aprovi». En aquest compàs d’espera, i arran del dèficit de 3,2 milions que s’espera per al tancament de l’exercici 2017, el Sant Joan afronta la tercera causa de dissolució consecutiva. La primera la va remoure l’Ajuntament amb una polèmica injecció econòmica de 4 milions provinents de fons de reserva de Gecohsa. La segona, per la qual tot just la setmana passada el consistori completava els tràmits amb la publicació del darrer pas al BORME, es va resoldre amb una reducció de capital social de 3,5 milions d’euros i una aportació en terrenys per valor de prop d’1,3 milions. El govern va llançar dilluns el compromís que el mecanisme que s’acordi ara –hi ha dos mesos de marge a partir del dia 23– no aprimarà les arques municipals ni repercutirà, així, en Gecohsa.Pel que fa a la resta de societats, Gecohsa, que a partir del proper 13 d’abril deixarà de gestionar l’Hospital de Móra d’Ebre, tancarà el 2017 amb un positiu de 680 euros. El CMQ, immers en el procés per abandonar la Clínica Fàbregas amb qui manté obert un litigi i traslladar-se a l’antic hospital al carrer Sant Joan, carrega amb un dèficit de 180.000 euros.Com a conseqüència del dèficit de 3,2 milions, la plantilla de l’Hospital Sant Joan, en relació a un dels punts decisius en la negociació pel nou conveni laboral 2017-2019, i que va quedar inclòs en el text finalment signat, no té dret a cobrar les retribucions variables per objectius (DPO) del 2017. I és que el document contempla que aquests imports s’abonin als treballadors, a partir d’ara, única i exclusivament si es dóna un escenari d’equilibri econòmic. Els empleats del CMQ, per les mateixes circumstàncies, tampoc no cobraran DPO i els de Gecohsa percebran un 33% per no generar dèficit.