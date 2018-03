Dos fabricants proven contenidors de cara al nou contracte de la brossa a Reus

L’Ajuntament ordena a FCC que no mantingui camions carregats dins la planta arran de l’incendi de sis vehicles el passat febrer

A pocs mesos que, el proper 31 de desembre, finalitzi la vinculació amb Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) per la neteja de la via pública i la recollida de la brossa a Reus, dues empreses mantenen al municipi les illes de contenidors que hi van instal·lar a finals del 2016 per posar-les a prova, a ulls de l’Ajuntament, de cara al nou contracte pel servei, el qual haurà de tancar-se al llarg d’aquest 2018. El primer dels tests l’integren cinc contenidors col·locats al carrer Sant Joan, un per a cada fracció de recollida selectiva i amb propietats que eviten la combustió ràpida, cedits sense cost per part de Formato Verde des de fa un any i mig. L’altre, iniciat tot just tres mesos més tard, disposa d’un grup de cinc contenidors més cedits igualment de manera gratuïta per Ros Roca, ubicats a l’avinguda Sant Jordi i que hi seran durant un marge de dos anys.Els de Formato Verde són models Small Bin, fets de polietilè i amb capacitat per a 1800 litres. Estan dissenyats, tal com publicita el mateix fabricant, per limitar la superfície que ocupen a la via pública i són d’una alçada reduïda per no convertir-se en barreres visuals afegides al carrer. Són d’obertura manual i amb pedal, pretenen resultar més silenciosos i estan identificats en braille. Pel que fa als contenidors de Ros Roca, també segons la informació que ofereix l’empresa, busquen adaptar-se millor al ciutadà independentment de l’estatura o la força, esdevenir accessibles per a persones amb diversitat funcional i es presenten com a més ergonòmics.En total, i segons dades facilitades pel regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny, al ple del passat 5 de març i a preguntes del grup municipal del PP, la ciutat té actualment 1.961 ubicacions de contenidors de la brossa. Fruit de la problemàtica d’incendis que s’arrossega des d’anys enrere, al 2016 van cremar 93 contenidors a Reus i al 2017, fins a 94, que van comportar per a l’Ajuntament una despesa de 24.695 i 25.679 euros respectivament. En els primers dos mesos d’aquest 2018, la mitjana d’intervencions de Bombers de la Generalitat per focs a contenidors era d’un cop cada sis dies.L’Ajuntament va treure a licitació al novembre el contracte per l’assistència a la redacció del futur nou plec del servei de recollida de la brossa, i d’acompanyament de qui se’n faci càrrec a partir del gener del 2019 i rellevi així FCC si aquesta no repetís. L’empresa que doni suport a l’elaboració d’aquest nou plec oferirà els seus serveis «més enllà de l’adjudicació» de la recollida per «seguir l’assessorament en matèria de gestió». Al febrer del 2017, el consistori ja va llogar una companyia externa, ECA-Grupo Bureau Veritas, sota l’encàrrec de fer un «control exhaustiu» de la feina que portava a terme FCC. A la licitació, amb un pressupost de 127.799 euros IVA inclòs, han concorregut cinc empreses: Bussiness Strenghts, Lovic Disseny i Control de Serveis URbans, IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, PW Advisory & Capital Services i una UTE que aplega Datambient, Iseti Consulting i Concatel per a aquest concurs. Via Pública també va iniciar al novembre un altre procés pel control de qualitat de la prestació dels serveis públics de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans, amb un pressupost de 87.120 euros.Després que, ara fa un mes, un incendi a l’interior de les instal·lacions d’FCC cremés sis vehicles, l’Ajuntament ha requerit a la concessionària del servei que no mantingui camions carregats dins el recinte. A preguntes del grup municipal de la CUP, en el mateix ple, Monseny explicava que «en tractar-se d’un fet presumptament fortuït, no es poden prendre mesures de control» i detallava que «la incidència a la planta encara s’està analitzant. Estem a l’espera dels informes dels pèrits i dels Mossos d’Esquadra». El plec de condicions, tal com concretava el regidor de Via Pública, «estableix que el contractista ha d’assegurar la prestació del servei al seu compte i risc». Així, deia «està buscant vehicles de substitució per donat resposta al servei de neteja de contenidors», els «últims» dels quals stà previst que s’incorporin «a finals del mes de març».