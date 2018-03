L'Hospital Sant Joan tancarà el 2017 amb un dèficit de 3,2 MEUR

El centre hospitalari afronta en aquest nou exercici una nova causa de dissolució per tercer any consecutiu i té dos mesos per deixar-la sense efecte a partir del 23 de març

Actualitzada 12/03/2018 a les 22:09

La sessió informativa del Consell d’Administració celebrada ahir va fixar en 3,2 milions d’euros el dèficit amb què l’Hospital Sant Joan de Reus tancarà l’exercici 2017, a l’espera de la formulació de comptes que tindrà lloc el proper 23 de març. La xifra, que retallaria en uns 300.000 la que s’havia fet pública en el ple del passat desembre i que apuntava 3,5 milions, aboca el centre a una nova causa de dissolució que serà la tercera de consecutiva. La primera la va remoure l’Ajuntament amb una polèmica injecció econòmica de 4 milions provinents de fons de reserva de Gecohsa. La segona, per la qual tot just dilluns passat el consistori completava els tràmits amb la publicació del darrer pas al BORME, es va resoldre amb una reducció de capital social de 3,5 milions d’euros i una aportació en terrenys per valor de prop d’1,3 milions. Segons ha pogut saber el Diari Més, el govern va posar ahir damunt la taula del Consell d’Administració el compromís que el mecanisme que s’acordi ara –hi ha dos mesos de marge– no aprimarà les arques municipals ni repercutirà, així, en Gecohsa.Pel que fa a la resta de societats, Gecohsa, que a partir del proper 13 d’abril deixarà de gestionar l’Hospital de Móra d’Ebre, tancarà el 2017 amb un positiu de 680 euros. El CMQ, immers en el procés per abandonar la Clínica Fàbregas amb qui manté obert un litigi i traslladar-se a les dependències de consultes externes de l’antic hospital al carrer Sant Joan, carrega amb un dèficit de 180.000 euros.La més immediata conseqüència del dèficit previst de 3,2 milions per a l’Hospital Sant Joan és que la plantilla, en relació a un dels punts decisius en la negociació pel nou conveni laboral 2017-2019, i que va quedar inclòs en el text finalment signat, no té dret a cobrar les retribucions variables per objectius (DPO) del 2017. I és que el document contempla que aquests imports s’abonin als treballadors, a partir d’ara, única i exclusivament si es dóna un escenari d’equilibri econòmic. El condicionant, que acosta el conveni del Sant Joan al del Siscat tot i que el col·lectiu n’hagi aconseguit mantenir un del propi, era una de les recomanacions de l’auditoria encarregada a una consultora externa i que va veure la llum al març de l’any passat. Els empleats del CMQ tampoc no cobraran DPO i els de Gecohsa percebran un 33% per no generar dèficit.De l’auditoria, el Sant Joan ha estat aplicant en els darrers mesos part de les conclusions. Entre les que ja estan en marxa, tal com va avançar aquest mitjà, hi ha «l’ampliació de la Unitat Sociosanitària fins un màxim de 79 llits consolidant l’àrea de subaguts amb 17 llits com a alternativa a l’hospitalització convencional» o la «millora del sistema de facturació de la medicació per tal que no es perdi cap ingrés per petit que sigui». Fonts de l’Hospital consultades detallaven a finals de febrer que noves mesures s’aniran implantant d’aquí endavant.La xifra del dèficit que s’espera per al 2017 surt a la llum tres mesos després de la que hauria d’haver estat la data d’entrada en funcionament d’un nou consorci entre CatSalut i Ajuntament de Reus que assumís «lloguer, concert i plantilla» del centre i redrecés així la delicada situació econòmica. Fonts del Departament de Salut explicaven al Diari Més, fa tot just 30 dies, que «estan treballant conjuntament el CatSalut, l’Ajuntament i els professionals de l’Hospital en tots els elements laborals, econòmics i jurídics que són necessaris per a la creació del nou consorci sense que a hores d’ara hi hagi un calendari tancat per a la seva posada en funcionament». Les mateixes fonts detallaven que «haurà de ser el govern de la Generalitat qui aprovi la creació del nou consorci». El pressupost consolidat contempla la gestió del Sant Joan.En el marc del Consell d’Administració, la sessió informativa va celebrar-se ahir a petició dels consellers de la CUP, que havien demanat realitzar preguntes i rebre també aclariments abans de la votació del 23 de març. Al seu desenllaç, la consellera cupaire Marta Llorens es referia al dèficit del Sant Joan i valorava que «estem davant d’un mal endèmic, estructural, que no és conjuntural ni propi de la situació i és molt factible que es torni a registrar», i atribuïa la situació a que «no s’ha sabut reconduir la mala gestió d’Innova» i a que «es prioritza mantenir el sistema per damunt de les persones». Llorens lamentava que «els primers que ho pagaran seran els treballadors», que no cobraran DPO, i deia, sobre el consorci que «hem demanat resums de les reunions que no ens donen» i que «avui només està als somnis del govern».