El servei de recollida d'animals tornarà a quedar en mans de l'Última Llar

L’entitat va ser l’única en presentar-se a la nova licitació, que contempla un augment del 40% del pressupost respecte l’antic contracte

Actualitzada 12/03/2018 a les 20:51

L’Última Llar tornarà a encarregar-se del servei de recollida d’animals perduts i abandonats de la ciutat després de ser l’única entitat que es va presentar al concurs públic. Amb aquest nou contracte, l’Última Llar mantindrà un servei que porta exercint a Reus durant prop de quinze anys, millorant notablement l’aportació econòmica per part del consistori. El nou contracte està pressupostat en gairebé 85.000 euros, un increment del 40% respecte el preu de l’actual servei.La nova licitació, publicada a finals del mes de novembre passat, respon al buit que va deixar la presentada a l’estiu, que va quedar deserta. En aquella ocasió ja es va contemplar un augment de preu, que passava dels 55.000 euros pressupostats en l’antic conveni fins als 80.000. Cap empresa o associació hi va mostrar interès, ja que entitats com l’Última Llar i el Refugi Baix Camp hi van renunciar defensant que l’oferta econòmica era «insuficient».Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient, explica a aquesta publicació que, en aquell contracte, van «fixar el preu per veure si es presentaven més empreses», però que van entendre que va quedar deserta perquè no satisfeia els interessos econòmics d’aquestes. Román Casanovas, director tècnic de l’Última Llar, també incideix en el fet que la proposta pressupostària «no s’ajustava per cobrir el servei», però el nou preu ja respon a les necessitats d’aquest.El mateix Rubio defensa el fort augment del preu en la licitació respecte l’anterior contracte basant-se en l’antiguitat: «Era antic, els costos eren de fa més de deu anys i el que hem fet ara s’adequa més a les necessitats de la ciutat», assegura. A més, el regidor reconeix que «el nivell de vida ha pujat i les empreses també exigeixen més».El preu no és l’única modificació que el consistori ha fet en la licitació respecte la que va quedar deserta. Deniel Rubio explica que «el servei també ha canviat, no hi ha el volum d’animals que hi ha ara, que en són molts més». Amb tot, el nou contracte fixa una previsió de recollida de 300 gossos i 20 gats, una reducció de 70 exemplars en el cas dels felins.En veure que la licitació havia quedat deserta, el consistori es va obrir a què més empreses es presentessin al concurs públic. Rubio assegura que «vam buscar empreses de fora de la ciutat, entitats que també fan el servei de recollida però que no són tan grans», malgrat que, finalment, cap d’aquestes s’ha presentat. Per a Román Casanovas, el fet que l’Última Llar sigui l’única presentada a la licitació «és un problema, ens agradaria que se’n presentessin més». Casanovas explica que, a més de Reus, s’encarreguen de «la recollida de Cambrils i el Tarragonès», motiu pel qual el pressupost també ha de respondre al gran volum de feina que té l’entitat.L’alternativa que queda totalment descartada, tant per part de les associacions animalistes com pel govern local, és la proposta de gossera municipal que havien contemplat alguns grups de l’oposició. Tots coincideixen en defensar que «econòmicament no és viable».