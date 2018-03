Un Vauxhall de 1904, la fàbrica Siata o el Renault Alpine omplen Epocauto

L’organització de la fira destaca la implicació dels aficionats i clubs de la zona en l’èxit de la 18a edició

Actualitzada 11/03/2018 a les 19:48

Lloc per als amants de la moto

Epocauto va culminar ahir una altra edició, la 18a des de la seva posada en marxa, amb què la fira ha deixat una sòlida imatge tant per la implicació d’aficionats i clubs com per l’activitat comercial registrada i la qualitat dels models que han estat presents en l’exposició i en l’aparcament de clàssics. Entre els plats forts dels 18 anys d’Epocauto hi ha hagut l’exhibició d’un cotxe Vauxhall de 1904 i 16 cavalls de potència, pràcticament únic al món. La fira va ocupar 6.300 metres quadrats a l’interior de FiraReus i prop de 4.000 més fora del recinte. I va acollir, entre altres, una zona destinada als automòbils de competició.La jornada d’ahir va estar animada per la concentració de Renault Alpine, que va anar omplint l’aparcament de diversos models, com l’A110, l’A310 o l’A610, a més de molts altres vehicles clàssics, que van permetre els aficionats gaudir d’una amalgama de cotxes i motos. Ja a l’interior, els estands del Vauxhall de 1904 i 3 cilindres, un model d’alta col·lecció per ser el més antic que es coneix al món, així com l’exposició dedicada a la fàbrica tarragonina Siata, amb presència d’alguns models fabricats, van seguir sent el focus d’atenció del públic.Dissabte, Jaume Cabot hi havia presentat el llibre Siata Española, Historia de la factoría de Tarragona.La fira també va comptar amb altres estands destacats, com el dedicat als automòbils de competició, amb uns deu cotxes fàcilment reconeixibles dels ral·lis (Lancia Fulvia, Seat 124 Sport, Simca 1000 Ral·li, Lancia Delta Integrale), o l’espai monogràfic de Citroën, amb molts cotxes populars als ulls dels assistents: 2 CV, GS, CX, DS Cabiró, SM, 11 Lleuger, Dyane 6 o Mehari).Els amants de les motos van poder buscar algun model en venda entre els expositors i gaudir de l’estand monogràfic de Moto Guzzi, que va mostrar 15 unitats, entre elles algunes emblemàtiques. El director de la mostra, José Enrique Elvira, va valorar ahir com a satisfactori el resultat d’aquesta edició. «Epocauto ha mantingut el seu nivell en el panorama nacional de fires clàssiques, i especialment en l’arc mediterrani, on és un clar referent tant per a Catalunya com para la Comunitat Valenciana», apuntava, i afegia que «aquesta edició acaba amb l’exhibició de peces importants que hauran agradat als aficionats i amb la implicació dels clubs de la zona, una cosa que resulta fonamental perquè les fires funcionin».