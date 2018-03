Té un accident begut i no pot recuperar el vehicle al dipòsit perquè també dóna positiu a la prova d'alcoholèmia

Va perdre el control del cotxe a l'avinguda de la Salle de Reus la matinada de dissabte a diumenge

Actualitzada 12/03/2018 a les 09:56

La Guàrdia Urbana de Reus va instruir diligències, la matinada del passat diumenge, contra un veí de Reus de 59 anys que havia donat positiu en el control d'alcoholèmia que li van realitzar després de tenir un accident a l'avinguda de la Salle.Al voltat de les 4.17h de la matinada de dissabte a diumenge, el conductor d'un Ford Fiesta va perdre el control del vehicle, que es va accidentar sense provocar ferits. A la prova d'alcoholèmia, l'home va donar un resultat positiu de 0,75 mg/l d'alcohol en aire espirat.Els agents de la Guàrdia Urbana van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques. Posteriorment, al voltant de les 14 h, el conductor es va presentar al dipòsit de vehicles per intentar recuperar el turisme que se li havia retirat a la matinada. En practicar-li la prova d'alcoholèmia, el conductor va tornar a donar positiu, motiu pel qual no se li va poder lliurar el vehicle.D'altra banda, el dissabte, a les 2.22 h, a l'avinguda de l'Onze de Setembre, la Guàrdia Urbana va instruir diligències judicials contra el conductor d'un Renault Captur, un veí de Reus de 30 anys, per la seva presumpta implicació en un delicte contra la seguretat del trànsit en haver donat un resultat positiu d'1,11 mg/l d'alcohol en aire espirat a la prova d'alcoholèmia que se li va practicar. Prèviament, el conductor havia patit la pèrdua de control i sortida de la via del turisme que conduïa.