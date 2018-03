Més de 200 nens volen ser portadors del Lleó petit a partir de Misericòrdia

La junta ha tancat les sol·licituds davant l’allau rebuda en només 20 dies i seleccionarà 30 nois i noies

Actualitzada 12/03/2018 a les 08:30

Mostrar la maqueta a les escoles

Des que el projecte del futur Lleó petit es donés a conèixer públicament, el passat 19 de febrer, fins aquest dissabte, la colla del Lleó de Reus ha rebut 210 sol·licituds d’infants que volen ser portadors del nou membre del Seguici petit, encara al taller de l’escultor Manel Llauradó i que ballarà per primer cop aquesta Misericòrdia. La junta de l’entitat ha acordat, davant aquesta allau de respostes que s’ha produït en només 20 dies i que «ens ha sorprès i ens fa molt contents», tancar l’admissió de peticions i triarà els 30 portadors entre les que ja han estat registrades. Tindran entre 7 i 12 anys i seran nois però també noies, com una de les novetats que incorpora el Lleó petit, el qual naixerà amb un pes de 30 quilos i 2,1 metres d’alçada –amb la corona inclosa– per 1,5 d’ample.Josep Lluís Rius i Daniel Domínguez, cap de colla i secretari del Lleó de Reus, confessen que «estem satisfets i molt il·lusionats també per les crítiques positives que hem rebut des que vam començar amb això». I apunta, en relació al grup dels portadors del Lleó petit, que «els anirem trucant a tots en diferents tongades i en seleccionarem els 30 definitius». La peça serà portada interiorment per dues persones. El grup estarà vinculat al del Lleó –una de les bèsties més estimades i que ha tingut molt a veure en aquesta capacitat d’atracció de la seva rèplica a petita escala– però no en formarà un conjunt.Pel que fa a la imatge del Lleó petit, aquest mostra unes orelles més grans i un pelatge més curt que el seu pare, conseqüència de la voluntat d’haver-li volgut donar un aspecte més de cadell. Serà tot de color daurat, coronat i amb un mantell on lluirà l’escut de la ciutat. La colla durà la maqueta a les escoles per mostrar-la. La creació del Lleó petit suposarà una inversió de 9.000 euros que el col·lectiu vol sufragar a través de la venda de marxandatge amb la imatge de la bèstia. També hi ha un número de compte: ES14 3140-0001-98-00131454-00. Rius i Domínguez subratllaven al febrer la importància del projecte pel fet que «era una cosa que els nens demanaven».La idea dos elements petitsde la ciutat siguin els padrins del Lleó petit que, en la seva presentació, ballarà amb el Lleó al Mercadal. Encara a l’espera d’acabar de perfilar el programa, la voluntat és que la posada de llarg pugui anar acompanyada en algun moment d’una petita mostra de pirotècnia.