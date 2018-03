La urbanització Sant Joan estrena el servei de bus a demanda cap al centre

L’usuari haurà d'avisar des de la parada 10 minuts abans de l’hora de pas prevista perquè l’autobús s’hi aturi

Actualitzada 12/03/2018 a les 15:27

Aquest mes de març es posa en marxa el servei de Reus Transport que enllaça la urbanització Sant Joan amb el centre de la ciutat.Des de principis d’any, l’empresa municipal de transport urbà, Reus Transport, ha estudiat quina és la millor opció perquè el bus hi arribi. Per això, ha implantat el sistema de bus a demanda, que preveu que l’usuari avisi des de la parada 10 minuts abans de l’hora de pas prevista perquè l’autobús de la línia es desviï i s’hi aturi.Per fer possible aquest servei de transport a demanda, la nova parada de la urbanització Sant Joan s'ha equipat amb la tecnologia necessària –un monòlit amb sistema de comunicació GSM– que permet a l’usuari que vol agafar el bus comunicar en temps real amb el Centre de Control Central (CCC) de Reus Transport.Des del CCC s’avisa el conductor de la línia 50 perquè quan circuli per l’avinguda de Marià Fortuny es desviï i continuï el trajecte fins a la urbanització Sant Joan. L’usuari s’haurà d’identificar en el moment de fer la trucada des de la parada per evitar un mal ús del servei.Fins ara la urbanització Sant Joan no disposava de cap parada de bus urbà, la solució de Reus Transport ha estat la d’instal·lar una parada al carrer del Francolí, l’única via de la urbanització on el bus pot fer una maniobra de 360º per girar i continuar el servei previst. Les dimensions de la resta de carrers del barri no permeten l’accés dels vehicles de Reus Transport .