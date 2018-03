L'enxampa 'in fraganti' venent les eines que li havia robat prèviament

El propietari va adonar-se que li havien sostret unes eines i va acudir a una botiga de segona mà, on es va topar amb el lladre

Actualitzada 12/03/2018 a les 19:09

Dimecres el jutge l’havia deixat en llibertat amb càrrecs després de l’enèsim robatori

Un lladre multireincident de 26 anys ha ingressat a presó després de ser enxampat venent objectes robats en una botiga de segona mà de Reus. Els fets es remunten al passat dijous, quan l’individu va perpetrar un robatori amb força en una propietat de la capital del Baix Camp. L’endemà divendres, la víctima es va adonar que li faltaven diverses eines i va acudir a un establiment del passeig Prim per comprovar si algú les havia intentat vendre. Sorprenentment, l’home va localitzar un individu mentre tramitava la venda del material sostret i, quan li va recriminar els fets, el lladre va fugir de la botiga. La víctima del robatori va donar avís als Mossos d’Esquadra, que es van personar al negoci de compravenda i van comprovar que, amb les presses, el lladre havia oblidat el seu DNI.Gràcies a la descripció física aportada pel testimoni i amb la plena identificació de l’home, una altra patrulla dels Mossos d’Esquadra va poder detenir el presumpte autor dels fets, un veí de Reus de 26 anys, en una zona pròxima.La víctima del robatori va explicar als agents que, inicialment, malgrat l’activació de l’alarma de seguretat va creure que es tractava d’una falsa alarma, atès que no va veure ningú tombant per la zona. L’endemà, però, es va adonar que li mancaven diverses eines i va decidir provar sort a l’establiment. Segons va assenyalar, sol pintar el material perquè sigui fàcil d’identificar.El detingut va passar dissabte a disposició del jutjat de guàrdia de Reus, el qual va decretar el seu ingrés a presó. L’individu acumulava una vintena de detencions anteriors per un ampli historial de delictes contra el patrimoni, com ara robatoris amb força, robatoris amb violència o robatoris a l’interior de vehicles, segons han confirmat a l’ACN fonts policials.Aquest mateix jove va ser detingut ‘in fraganti’ dimarts de la setmana passada, 6 de març, quan robava juntament amb un altre individu en una nau industrial de Reus. En aquella ocasió, van forçar la tanca principal d’accés i van trencar una finestra per accedir a l’edifici. El propietari, però, va alertar als mossos i va frustrar el robatori. Els agents van localitzar el jove amagat en una zona de matolls i al seu còmplice ocult sota uns taulells de fusta. L’endemà el jutge els va deixar en llibertat amb càrrecs.