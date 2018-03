L'Aeroport de Reus frega els 7.000 passatgers al febrer, un 7,4% menys que l'any passat

Les instal·lacions del Baix Camp acumulen una davallada del 20,3% respecte el 2017

Actualitzada 12/03/2018 a les 13:13

L’Aeroport de Reus ha tancat el mes de febrer amb un total de 6.776 passatgers, un 7,4% menys que en el mateix mes de l’any passat. Malgrat aquesta reducció, les instal·lacions del Baix Camp han registrat 806 operacions -un 13,4% més-, segons les dades fetes públiques aquest dilluns per AENA. Durant els dos primers mesos de l’any, l’Aeroport de Reus ha comptabilitzat un total de 13.388 passatgers, un 20,3% menys que en el mateix període del 2017. L’acumulat de l’any, però, manté l’increment d’operacions, que se situen en 1.551 -un 12,9% més-. Com és habitual, l’aeroport no ha registrat activitats de càrrega.