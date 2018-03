La residència al carrer Batan quedarà enllestida el darrer trimestre de 2018

La constructora valora l’avanç «òptim segons les previsions» de l’obra, dóna per acabada l’estructura i se centra en els tancaments

Actualitzada 11/03/2018 a les 22:36

Un edifici «accessible i cèntric»

El Baix Camp, a plena ocupació

L’obra de construcció de la futura residència assistida per a la tercera edat que el Grupo Ballesol està aixecant i gestionarà al carrer Batan «avança òptimament segons les previsions» i quedarà plenament enllestida «el darrer trimestre de l’any». Fonts de la constructora concreten al Diari Més que «l’estructura principal està acabada» i que «ja s’han iniciat les activitats de tancaments de paletaria». A curt termini, tal com detallen les mateixes fonts, «començarem activitats de façanes i a les cobertes». La data de finalització d’obra no té per què coincidir amb la de la inauguració de l’equipament, que Ballesol haurà de fixar un cop el projecte estigui recepcionat i que no ha transcendit encara.A finals d’aquest mes de març es farà el primer any de l’adéu del Cine Reus Palace, a terrenys del qual pren forma ara un geriàtric que, segons precisa el Pla Especial Urbanístic que va redactar-se per al canvi d’usos de la parcel·la i pendents que la gestora de l’equipament es pronunciï sobre aquest àmbit, disposarà d’unes 120 places.L’empresa encarregada de les feines de demolició de les antigues sales de cinema havia donat per completada la seva intervenció en primer terme durant l’agost del 2017. En menys de nou mesos, i tot que la programació inicial permetia la constructora tres anys de marge fins lliurar la residència, aquesta ha avançat i molt en els treballs. La proposta inicial, tal com va resultar recollida en el mateix Pla Especial Urbanístic, contemplava destinar la planta baixa de l’edifici a usos comuns, mentre que a les plantes pis es desplegarien les habitacions dels residents i el soterrani es reservaria per a aparcament –hi havia fixada una plaça per cada sis llits– o altres serveis.L’espai que resti al tercer costat del triangle que conformen el carrer de Batan i el de la Riera de Miró, esdevindrà una zona enjardinada que «millori les propietats de ventilació, vistes i assolellament». La documentació plantejava la necessitat que totes les plantes es comuniquin horitzontalment, sense obstacles, per al correcte funcionament de la residència assistida, que es concep com «accessible i cèntrica» i que «facilita als residents el contacte amb l’entorn».Per tal de justificar la viabilitat econòmica de la residència, el despatx GRAM Arquitectura i Urbanisme –que firma el Pla Especial Urbanístic per a la instal·lació del geriàtric–, va contactar amb mitja dotzena de centres de Reus i el Baix Camp dels quals va «obtenir els preus mitjans de renda mensual per usuari». Aquest apartat fixava en 1.559 euros la quantitat que cada resident paga al mes per romandre a un geriàtric de la zona. Del mateix anàlisi s’extreia que les residències que es troben obertes superarien en tots els casos el 94% d’ocupació: el centre que més places vacants acumulava en tenia únicament, l’any passat, 6. De mitjana, el percentatge d’ocupació ascendia a un 97,77%.Sempre segons figura a la mateixa documentació, i tenint en compte que el Grupo Ballesol no ha aportat públicament encara informació pormenoritzada de la residència que aixeca al solar de l’antic Palace, aquesta tindria capacitat per acollir uns 120 usuaris. Si es consumessin les 120 places, seria la residència més gran amb què comptés Reus i el seu entorn. Construir-la, amb una superfície de 4.600 metres quadrats, suposaria una inversió propera als 5,44 milions.