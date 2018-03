Els ecologistes alerten del risc d'accident si s'allarga la vida de les nuclears en el setè aniversari de Fukushima

Apunten que la incidència que manté aturada Vandellòs II és un senyal de l’esgotament de les instal·lacions

Actualitzada 10/03/2018 a les 16:09

Simulacre d'emergència nuclear al Mercadal

Set anys de Fukushima

Una sirena d’emergència nuclear ha retronat a la plaça del Mercadal de Reus aquest dissabte al migdia. Es tracta d’una actuació simbòlica i de conscienciació de grups ecologistes que s’ha celebrat un dia abans del setè aniversari de l’accident nuclear de Fukushima. Ecologistes en Acció i Greenpeace han alertat dels riscos que suposa allargar els anys de funcionament de les centrals nuclears espanyoles i reclamen que no es renovin les llicències que acaben el 2021. Tot plegat, quan Vandellòs II es manté aturada des de principis de mes per una incidència a la vàlvula de ventilació de la barrera de pressió. Els ecologistes veuen en aquest tipus d’incidències “un senyal d’esgotament” de les centrals. “No és més que una advertència que el que va passar a Fukushima pot seguir passant aquí; sabem que un accident nuclear és possible”, ha explicat Eloi Nolla, portaveu d’Ecologistes en Acció, que ha recordat l’accident nuclear de Vandellòs I el 1989.Els ecologistes també han carregat per la manera de tractar els incidents nuclears: «hi ha tot un ocultisme que sempre envolta qualsevol actuació al voltant d'un accident nuclear, tant si és a l'Estat espanyol com al Japó», ha criticat Nolla, que ha dit que el darrer incident a Vandellòs II «s'ha comunicat 15 dies després que s'hagués produït» i que «s'ha afirmat que és de nivell 0 quan en realitat és de nivell 1». Per la seva banda, Òscar Cabrero, membre del consell de Greenpeace a Tarragona, creu que la incidència de Vandellòs II és un «senyal d'esgotament», com «la resta d'avaries i aturades, símptomes d'esgotament i senyals d'alerta als quals hauríem de fer cas».Així, la reivindicació dels grups ecologistes és que no es renovin les llicències de les centrals nuclears més enllà de deu anys, un fet que consideren «un suïcidi». «Des del govern espanyol impulsen el continuisme d'energia nuclear, no a partir de fer nous reactors sinó d'allargar la seva vida fins als 60 anys de funcionament», denuncien. Segons assenyalen, la probabilitat d'accident nuclear creix si es renoven les llicències. «En aquests moments, les centrals tenen 38 anys de mitjana de vida i això vol dir que, amb 10 anys, podem plantar-nos amb nuclears amb gairebé 50 anys de funcionament», ha exemplificat Nolla.De totes maneres, els grups recorden que prolongar les llicències suposaria haver de fer unes inversions a les instal·lacions totalment inviables econòmicament, com apunten que ja va passar amb Garoña. «Els renovaven amb 17 anys més i van ser les mateixes empreses que van tirar enrere una opció que el mateix govern els donava». Per tot plegat, Nolla espera que els propers executius «posin el seny» que creu que els falta al govern del PP en gestió d'energia nuclear.Al bell mig de la plaça Mercadal s'ha instal·lat aquest dissabte al migdia un botó on s'alerta del perill nuclear. En un moment donat, el botó s'ha activat i han començat a ressonar sirenes d'alarma nuclear que han engegat la performance i han fet que diverses persones «caiguessin fulminades i entressin els mitjans d'emergència sanitaris», és a dir, «tot el que passaria si hi hagués un accident», ha explicat el portaveu d'Ecologistes en Acció. Amb aquest acte vistós, es pretén conscienciar la població de «la perillositat de l'energia nuclear i la necessitat d'eliminar aquesta manera de produir energia». En aquesta línia, els ecologistes volen que la població faci un canvi de xip i opti per no contractar aquelles companyies que fan explotació nuclear i que, en canvi, contractin energies renovables.La jornada ha començat amb una xerrada debat al centre de Lectura de Reus, en la qual ha intervingut Seiko Nishikawa, una ciutadana japonesa activista antinuclear, que també ha estat l'encarregada de llegir el manifest durant la concentració.Els ecologistes han tornat a commemorar l'aniversari de l'accident de Fukushima, del qual farà set anys divendres. En l'accident, produït per un terratrèmol seguit d'un tsunami, es van destrossar els sistemes de refrigeració i d'alimentació elèctrica de les centrals. Així, es van produir tres grans explosions d'hidrogen en els reactors 1, 2 i 3 i un incendi a la piscina del reactor número 4. L'estat dels reactors s'ha conegut mitjançant la mesura de l'emissió de muons, una partícula que es produeix en la fissió. Segons el grup ecologista, el més probable és que calgui construir sarcòfags que els cobreixin per preservar al món de les emissions i que la zona zero de Fukushima sigui com la de Txernòbil. Segons Greenpeace i Ecologistes en Acció, la descontaminació que el govern japonès està fent per permetre que les persones puguin tornar als seus domicilis resulta «insuficient» perquè el nivell de taxa de dosi radioactiva permesa superior als límits recomanats.