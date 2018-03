La Biblioteca Pere Anguera habilitarà el soterrani com a arxiu administratiu

L’obra, que preveu una inversió màxima de 121.000 euros, completarà l’edifici que va obrir l’any 2015

Un espai pendent

Amb un pressupost de 121.000 euros, IVA inclòs, i un termini de presentació d’ofertes de 26 dies a partir de la publicació al DOGC, l’Ajuntament va treure ahir a licitació l‘execució dels treballs d’adequació del soterrani de la Biblioteca Pere Anguera per a ús d’arxiu i destinat a la documentació administrativa vinculada a l’activitat del mateix consistori. Tenint en compte la finalitat que es donarà a l’espai, les feines aniran principalment enfocades, tal com detalla el plec de condicions, a dotar-lo de totes les mesures de sectorització, contra incendis, evacuacions i seguretat per tal de complir amb la normativa vigent. El contracte d’obres tindrà una durada prevista de 4 mesos.El regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme va signar, el passat 29 de novembre, l’aprovació inicial del projecte bàsic i l’execució de les obres, un cop s’hagin adjudicat, donaran sentit a aquesta planta de l’edifici. L’equipament va obrir l’any 2015 però mantenia aquesta planta encara pendent d’habilitar. Els treballs permetran donar la Biblioteca Pere Anguera per completament finalitzada dos anys després d’haver començat a oferir servei.Els treballs de construcció i equipament de la nova biblioteca municipal –en la seva reactivació després d’alguns anys aturats- van dur-se a terme amb un pressupost total de 3 milions d’euros que incloïen les obres d’acabament de l’edifici, la urbanització de l’entorn, l’equipament bàsic del vestíbul general, la biblioteca infantil, les sales de préstec, els espais de la primera planta, altell, magatzems, sales de revistes i polivalent, la de reunions, la zona de catalogació, les oficines, el mobiliari i els equips informàtics. Al moment d’inaugurar-se, però, no s’havia intervingut en el soterrani, tot i que la nova inversió havia permès posar a la disposició dels usuaris una primera part. Al desembre del 2016, l’Ajuntament va anunciar l’obertura total dels espais d’ús públic de la Pere Anguera, amb la posada en funcionament de la sala general de la primera plantaLa biblioteca Pere Anguera té una superfície total de 1.500 metres quadrats i una capacitat per a 35.000 documents, 100 títols de diaris i revistes i 180 punts de lectura.