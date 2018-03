L'Ajuntament de Reus revisarà el punt on han bolcat 3 cotxes en un mes a Bellissens

Es millorarà el paviment d’una de les sortides de la rotonda que connecta la via d’entrada a Reus amb la T-11

Actualitzada 09/03/2018 a les 09:14

Tres cotxes bolcats en un mes

La Brigada Municipal té previst actuar en un dels punts més conflictius pel que fa a la sinistralitat en les vies reusenques. Es tracta de la T-315, coneguda com l’avinguda de Bellissens, que connecta la ciutat, per la zona sud, amb localitats com Tarragona o Vila-seca. L’actuació, concretament, es durà a terme en la sortida d’una de les rotondes situades en aquesta via, en la qual es troben els accessos a la T-11, en sentit Reus.La Brigada, encarregada del manteniment de la via pública, millorarà l’asfaltat d’aquesta zona, reparant els desperfectes que aquest pot presentar. Aquest punt ha estat protagonista, en el darrer mes, de diversos accidents, ja que just el tram de sortida de la rotonda i d’entrada a l’avinguda de Bellissens presenta un lleu desnivell que, en cas de precipitació constant o forta, queda inundat. Aquest fet, combinat amb l’elevada velocitat amb la qual circulen molts dels vehicles que utilitzen aquesta via, el converteix en un punt conflictiu per al trànsit.Segons dades recollides el 2016, últim any del qual se’n tenen registres, ja que els del 2017 encara no s’han fet públics, la T-315 va registrar més de cinc accidents destacables, convertint-se en una de les vies reusenques amb més sinistralitat. La majoria d’incidents responen a cotxes que han bolcat o que han topat en frenar bruscament, però també es donen casos de camions i, fins i tot, vehicles que s’han incendiat. A més, en el darrer any també es van declarar diversos incendis en zones de vegetació en terrenys propers a l’avinguda de Bellissens. Gairebé tots, però, no registren víctimes ni ferits rellevants.En els darrers trenta dies s’han registrat tres accidents en aquest mateix punt de la T-315, que es troba a prop de dos quilòmetres del centre de la ciutat. Tots tres han estat per cotxes que, a l’entrada de la rotonda, han patinat i han bolcat, sense deixar ferits. El cas més recent es va produir aquesta mateixa setmana, el dimarts, passats dos quarts de sis de la tarda. Tot just sis dies abans, el 28 de febrer, també es va registrar un accident per un cotxe bolcat, mentre que el primer va tenir lloc a principis del mes de febrer passat, precisament el dia sis.En els tres dies en els quals es van registrar aquests accidents, la calçada estava mullada a causa de la pluja. En el primer i el darrer cas estava plovent quan els cotxes van bolcar, mentre que el segon, ocorregut el 28 de febrer passat, va coincidir amb les baixes temperatures i la neu que va caure arreu del territori.L’actuació de la Brigada, així i tot, no respon a aquests accidents recents, sinó que s’inclou en el projecte de millores que realitzen al llarg de l’any en l’espai públic municipal. Les obres encara no tenen cap data fixada, ni s’ha especificat quins seran els punts que es rehabilitaran, més enllà del paviment.