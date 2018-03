El PP tomba una moció al Senat per posar calendari a les obres de la intermodal

Després que el ministre de Foment anunciés un nou pla director a l’Aeroport de Reus, el grup popular rebutja executar-ne el del 2006 i ampliar la plantilla

Actualitzada 08/03/2018 a les 21:14

«Adif està estudiant el projecte»

El vot del grup parlamentari del PP, l’únic que va pronunciar-se en contra, va tombar aquest dimarts una moció d’ERC al Senat i que instava el govern espanyol a actualitzar el pla d’autoprotecció de l’Aeroport de Reus, contractar «efectius suficients per fer front a la falta de personal» en sis mesos, ampliar l’horari operatiu actual, preveure als Pressupostos generals de l’Estat les inversions necessàries per acabar d’executar-ne el 2006-2013 –bona part del qual es troba pendent encara– i englobar Reus dins el pla director del Prat. El text demanava també calendaritzar l’execució de les obres de l’Estació Intermodal Central Tarragona-Reus i contemplar als Pressupostos una partida en aquest sentit.El «no» als sis punts de la moció el va consumar el PP després que ERC no acceptés una esmena de substitució que proposava reemplaçar aquests punts per «realitzar les inversions necessàries» a l’Aeroport de Reus, vinculades a les seves «necessitats reals», i que no feia cap referència a la intermodal. Tot just fa quinze dies, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, havia anunciat un nou pla director per a l’Aeroport de Reus que quedarà enllestit aquesta primavera.En el posicionament del PP, durant el ple, la senadora Raquel Clemente explicava que «la moció insta el govern a que posi en marxa actuacions que ja ho estan des del 2015», entre les quals citava la «sol·licitud que es contracti personal –per a l’Aeroport–, quan la plantilla és ara l’adequada». De la quarta pista del Prat, deia que «s’ha considerat més adequat el desenvolupament complementari de l’Aeroport de Girona però no per això s’ha deixat d’invertir». En aquest àmbit, recordava «la finalització de les obres del tram Tarragona-Vandellòs» o «la millora de l’accessibilitat a l’estació de Tarragona».En el detall de «les inversions necessàries a l’Aeroport de Reus», la senadora del PP apuntava que «Aena l’ha dotat d’unes instal·lacions modernes» i que tenen unes «tarifes extraordinàriament competitives». Raquel Clemente puntualitzava en el seu torn que el pla director d’un aeroport és una «eina de planificació estratègica, no d’inversions» i que les actuacions «estan lligades a què s’assoleixin les demandes de trànsit marcades al pla director, no a un horitzó temporal». La senadora del PP concloïa que «a l’horitzó 2000-2026 no s’ha estimat necessària la millora de la continuïtat de l’Aeroport de Reus amb la ciutat de Barcelona» i que «no es descarta que si es considera necessari en una segona fase es puguin dur a terme actuacions».En la que va ser pràcticament l’única al·lusió a l’Estació Intermodal Central, Clemente afegia que «Adif està analitzant el projecte i no s’oblida de la intermodal».