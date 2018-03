El Casal Despertaferro de Reus celebra la 'Festa de la birra artesana'

Es podran tastar una vintena de cerveses de diferents productors artesans catalans

Actualitzada 09/03/2018 a les 18:49

El Casal Despertaferro de Reus acollirà aquest dissabte la Festa de la birra artesana, tota una jornada amb activitats a l’entorn d’aquesta emergent beguda per potenciar-la envers la cervesa industrial i posar en valor els seus actius, tant a nivell de salut com a producte, com socialment, ambientalment, etc (producte ecològicament sostenible, quilòmetre zero, amb impacte econòmic per a petits productors…).Totes les activitats tindran lloc a la Taverna Despertaferro, situada a la planta baixa de l’edifici del Casal (C/ Martí Napolità 7 de Reus), i el programa serà el següent:- 18:30h: Tast guiat/Iniciació a les cerveses artesanes. A càrrec del cerveser Raül Casellas (La Bona Birra), que contindrà una part teòrica (breu història, explicació de les diferents modalitats i tipus d’elaboració de cervesa, etc) i pràctica (tast guiat de 6 varietats diferents, maridades amb 4 pintxos).- 19:30h: Concurs de bevedors de suc d’ordi: Activitat lúdica/divertida.- 20:30h: Espectacle en directe/concert acústic de Els Triple Malta.- 21:30h: Sopar amb plats cuinats amb base de cervesa.- 00:00h: Sessió musical Black Music (Soul, disco, Funk dels 70s) a càrrec d’Etszche, elaborador de la cervesa negra Republiq, de Les Borges Blanques.És necessari fer inscripció prèvia per al tast (10 euros / 8 euros socis Casal) com per al concurs (5 euros) per email a activitats@casaldespertaferro.cat, al 977 323 280 o a la barra de la Taverna Despertaferro. Tant l’espectacle com la festa de la nit són gratuïts.Durant el dia es podran tastar gairebé una vintena de cerveses de diferents productors artesans catalans (bona part d’ells del Camp de Tarragona) i per sopar hi haurà plats amb base a cervesa (pollastre a la cervesa, estofat de vedella amb cervesa negra i pastís de xocolata amb cervesa negra).Després del sopar, l’elaborador de cervesa negra de Les Borges Blanques Albert Etchevarría (de nom artístic Etszche) oferirà una sessió de música negra dels anys 70 (Soul, disco, funk) que marida musicalment amb la cervesa negra artesana que ell mateix produeix.