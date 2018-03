Vauxhall, Citroën, Siata i Moto Guzzi presents a la fira Epocauto de Reus

Aquest cap de setmana, firaReus acollirà una variada col·lecció de cotxes i motos clàssiques

Actualitzada 08/03/2018 a les 15:11

Aquest cap de setmana tindrà lloc la 18a edició Epocauto a firaReus. Aquesta destaca per la qualitat d’algunes peces exposades, encapçalades per l’exhibició d’un cotxe Vauxhall de 1904 i 16 cavalls de potència.L’esdeveniment ocuparà una superfície de 6.300 m2, a la qual s’ha de sumar una exterior de 4.000 m2 aproximadament que s’utilitzarà com aparcament reservat per a vehicles clàssics i concentracions. Aquesta zona també podrà ser visitada pel públic.Un estand especial acollirà el Vauxhall de 1904, una apreciada peça cedida pels seus propietaris per a aquesta edició d’Epocauto. Aquest model és el Vauxhall de 3 cilindres més antic que es coneix al món i va participar en dues ocasions al London-Brighton Veteran Car Run, entre altres ral·lis, com el popular Barcelona-Sitges.El model que es podrà veure a Epocauto és un Rear Entrance Tonneau d'accés posterior, en referència als models que en aquella època separaven els seients del conductor de la resta de passatgers, imitant els carruatges.Vauxhall és una marca britànica que va començar a fabricar vehicles l'any 1903, al barri londinenc del mateix nom i que avui està integrada al grup francès PSA.Epocauto comptarà amb un espai especial, gestionat per l’Escuderia Baix Camp, que comptarà amb alguns dels models més populars que han participat en categories de ral·lis de regularitat i de velocitat pura.En aquesta zona hi haurà 10 vehicles, entre els quals destaquen un Lancia Fulvia, un Seat 124 Sport, un Simca 1000 Rally, un Lancia Delta Integrale i un Honda Civic GTI 1600.La 18 edició també comptarà amb monogràfics de Citroën que reunirà models com l’11 Ligero, GS, CX, Dyane 6. Amb motiu del llançament del llibre Siata Española, de Jaume Cabot, també es realitzarà una exposició especial dedicada a la fàbrica tarragonina Siata, especialitzada en la construcció de carrosseries especials per a Seat. Finalment, també hi haurà alguns dels models clàssics més emblemàtics de la marca Moto Guzzi.Una de les activitats d’Epocauto serà la concentració de diumenge de Renault Alpine, que comptarà amb la presència d’uns 25 vehicles, principalment de models A110, A310 i A610 i algun altre model clàssic d’altres marques.La concentració començarà a les 11 hores i finalitzarà a les 14 hores. Els vehicles es deixaran a l’aparcament per a clàssics.El preu de l'entrada a Epocauto és de sis euros, amb descomptes de tres euros per a aquelles persones que assisteixin amb el seu vehicle clàssic o a les concentracions previstes. Els menors de 10 anys no paguen entrada. L'horari d'Epocauto és dissabte, dia 10 de març, de 10 a 20 hores i diumenge dia 11, de 10 a 15 hores.