Torxes i davantals a les estàtues en favor de la lluita feminista

Una marxa pel centre de Reus recorda les víctimes de violència masclista

Actualitzada 08/03/2018 a les 09:33

Un centenar de persones van participar, ahir a la nit, en un dels actes previs que la plataforma 8M del camp havia organitzat en motiu de la vaga general feminista d’avui, 8 de març, dia de la dona treballadora. Els manifestants van recórrer els carrers del centre amb torxes per tal de recordar «les dones que han estat assassinades» per culpa de la violència masclista.De manera conjunta amb aquesta marxa de torxes, les participants en la reivindicació d’ahir a la nit també van voler «visibilitzar la masculinització» de les estàtues que es troben a la ciutat, la majoria de les quals representen personatges històrics i elements masculins. Així, van criticar que «el paper de la dona a la història no queda representat» en les escultures locals. Per dur a terme aquesta reivindicació, durant el recorregut de la marxa de torxes es va passar per algunes d’aquestes estàtues, a les quals se’ls va posar un davantal de color morat, símbol de la lluita feminista.La reivindicació va iniciar-se a la plaça del Nen de les Oques, que va ser la primera escultura a la qual se li va posar el davantal. Després, la marxa de torxes va desfilar fins al Condesito, baixant fins a la plaça del Mercadal i passant pels carrers i raval de Jesús, tot entonant proclames en contra de la violència masclista i el patriarcat o a favor de la lluita feminista.Avui dijous, en motiu del dia de la dona, es realitzarà un recorregut reivindicatiu des de la plaça de la Pastoreta, acte previ a la concentració que tindrà lloc davant l’Ajuntament al migdia.