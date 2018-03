Santa Llúcia paga la darrera quota i podrà negociar la hipoteca

L’entitat completa el període de carència que li permet seure amb el banc

Actualitzada 07/03/2018 a les 20:09

Impuls de la nova programació

La Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia ha pagat, a principis d’aquest mes de març, la darrera quota del període de carència que va exigir-li el banc per accedir a renegociar el deute de la Sala Santa Llúcia i rescatar, així, la seu de l’entitat. Ho ha fet tot just dos anys després d’haver aturat in extremis la subhasta de l’espai, llastrat per una hipoteca de prop de 300.000 euros a què en aquell moment era complicat fer front. El tràmit ha convertit la Germandat en solvent a l’hora de seure per mirar d’allargar el termini de pagament, que actualment es troba al voltant dels 14 anys. El seu president, Josep Maria Vallès, explicava ahir al Diari Més que «estem optimistes però cautelosos» i apuntava que «encara és principis de mes i estem esperant la trucada del banc per començar a parlar».Abans de l’amenaça de subhasta i arran d’aquesta hipoteca, la Germandat estava subjecta a quotes d’uns 2.000 euros que van passar a gairebé 1.000 al mes quan l’entitat va entrar al període de carència. L’objectiu és ara, concretava Vallès, «que la xifra que ens quedi es mantingui en els 1.000 euros, que és el que més desitjaríem i el que ens faria anar una mica millor». Amb tot, avisa, «abans d’alegrar-nos perquè això s’acabi, preferim esperar a parlar amb el banc i a veure si pot ampliar-se el termini de pagament».Fins ara, les mensualitats s’han estat satisfent amb la caixa de la reactivació del bar de la sala, però també amb una ampliació de la programació.