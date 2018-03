Més de 3.300 reusencs ja han votat els Pressupostos Participatius

Aquest dissabte, hi haurà una nova sessió pública de presentació dels projectes a l'antic hospital

Actualitzada 08/03/2018 a les 16:08

Altres punts de votació

Un total de 3.386 persones a partir de 16 anys han votat fins ara en el procés de selecció dels projectes que es faran realitat gràcies als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Reus.Aquest dissabte 10 de març de 10 a 12 hores a l'antic hospital (carrer de Sant Joan) hi ha una nova sessió pública de presentació dels projectes, en què una dotzena d'impulsors d'aquestes propostes han confirmat ja la seva assistència per defensar la seva candidatura.A més de la votació virtual a través de participa.reus.cat la ciutadania pot votar fins al 18 de març de manera presencial als Mercats de Reus i a d'altres espais de la ciutat.Per a les persones que desitgin participar en el procés de manera presencial, s’han previst un seguit d’espais informatius sobre les opcions finalistes que inclouen punts de votació amb el suport d’una persona dinamitzadora, que ajuda les persones interessades a votar i informa sobre qualsevol dubte.Aquest és el cas dels Mercats de Reus, que durant el divendres 9 de març i també els dies 10, 16 i 17 de març en horari d'obertura al públic disposarà de punts de votació presencials. Aquest divendres l'horari de votació és de 9 a 13 hores i de 18 a 20 hores, mentre que aquest dissabte 10 de març es podrà votar de 9 a 13 hores tant al Mercat Central com al Mercat del Carrilet.Les dates i llocs de votació previstos són:- Del 26 de febrer al 18 de març als centres cívics, el Mas Carandell, el Casal de Joves, les biblioteques municipals, l’Oficina d’Atenció Ciutadana i l’Antic Hospital.- Mercat Central i Mercat del Carrilet, en horari d’obertura, els dies 2, 3, 9, 10, 16 i 17 de març.- Hospital de Sant Joan els dies 26 i 28 de febrer, 2, 12, 14 i 16 de març de 9 a 13 hores.