La zona blava de la Riera Miró tanca prop de seixanta places per reformar-les

Les obres, compatibles amb l’activitat i que s’han focalitzat en el paviment, van iniciar-se dilluns i acabaran entre finals d’aquesta setmana i la següent

Actualitzada 08/03/2018 a les 08:59

Recàrrega de vehicles elèctrics

Reus Mobilitat i Serveis executa, des d’aquest mateix dilluns, obres de reparació del paviment a algunes de les places que integren la zona blava de la Riera Miró. Els treballs, les quals està previst que hagin quedat plenament enllestits, si les condicions climatològiques ho permeten, entre aquesta setmana i la vinent, mantindran una seixantena de llocs d’estacionament fora de servei mentre s’estan duent a terme. Fonts municipals concreten que «la major part de l’àrea blava romandrà operativa durant aquest temps» i que «només es prohibeix aparcar en aquestes on es duen a terme aquestes obres menors».La senyalització fixa aquest divendres, 9 de març, com a data límit per a les feines. Operaris han acordonat algunes de les places i iniciat les tasques programades. L’àrea blava, però, continua oberta i acull vehicles. Les mateixes fonts precisen que, en aquesta intervenció, no s’actuarà sobre els sensors. Al novembre del 2016, sí que se’n van apagar una part per «renovar-ne alguns, minimitzar-ne el marge d’error i alhora fer-los més resistents».L’espai destinat a l’estacionament de vehicles va passar a ser smart l’any 2014, en una transformació que comportava la inversió de 60.000 euros a l’àrea de zona blava més utilitzada en aquell moment. La implementació d’aplicacions intel·ligents a l’aparcament va comportar la instal·lació d’un protocol de detecció de l’ocupació plaça a plaça, a través de sensors col·locats sota el paviment: uns elements soterrats interconnectats en una unitat de control que centralitza la informació. Són aquests sensors els que es van millorar més tard per tal de garantir el correcte funcionament de la zona de la Riera Miró, que també compta amb pantalles informatives localitzades als accessos i disposa de parquímetres adaptats a la telegestió.L’àrea de la Riera Miró ofereix dues places de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics. Aquesta és, juntament amb la de la plaça de la Llibertat, una de les dues estacions amb més demanda de la xarxa de recàrrega que gestiona Reus Serveis Municipals: l’any passat va registrar un total de 744 serveis. Els vehicles elèctrics a Reus recarreguen gratis i aparquen amb un descompte del 50% als pàrquings municipals. En el cas de les dues estacions ràpides situades en carrers regulats per zona blava, cal extreure el tiquet d’estacionament corresponent. En total, la xarxa municipal permet recarregar de manera simultània fins a 26 vehicles elèctrics.