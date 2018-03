L'Ajuntament de Reus se suma a la commemoració del Dia Internacional de la Dona

Durant la jornada es realitzen diverses actes institucionals

L'Ajuntament de Reus se suma, aquest dijous 8 de març, a la commemoració del Dia Internacional de les Dones amb diferents actes institucionals. A les 10 del matí, al Saló de Plens de l'Ajuntament, s’ha realitzat la lectura de la declaració institucional ‘Veus que no veus. Per la visibilitat de les dones als mitjans de comunicació’, a càrrec d'Irene Benavent Bodro, amb un breu espectacle de dansa posterior amb les ballarines Magda Borrull Pascual, Loles Santana Caro i la rapsoda Antònia Farr&eac ute; Caro. L’acte s’ha tancat amb la intervenció de l’alcalde, Carles Pellicer, i una cantada a càrrec dels alumnes de l’Institut Salvador Vilaseca.A la tarda, a dos quarts de 6 de la tarda, es realitzarà la lectura de la declaració institucional al Teatre Bartrina. També hi haurà una conversa entre diferents professionals del periodisme, música a càrrec d'After Dark i una cantada amb corals infantils i juvenils del Projecte Camp d'aprenentatge Pau Casals (Dóna la Nota amb persones iguals). En el transcurs de l'acte és previst que intervinguin l'alcalde, Carles Pellicer, la regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores i la delegada territorial de l'Institut Català de les Dones al Camp de Tarragona, Lídia Bargas.