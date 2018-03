Els Supermercats Raval de Reus abaixaran la persiana al raval de Jesús

L’establiment tanca el 2 d’abril després de més de 30 anys d’atenció al públic i la cadena manté en marxa la botiga a Santa Anna

Actualitzada 07/03/2018 a les 20:08

La cadena Supermercats Raval, que compta amb dos establiments de venda de productes d’alimentació, higiene i neteja al centre de Reus, abaixarà definitivament la persiana del local al número 30 del raval de Jesús el proper 31 de març i en mantindrà únicament el localitzat al 23 del raval de Santa Anna. El negoci atenia públic sota la firma Supermercats Raval des de fa més de 30 anys i, després que el rumor del tancament es fes públic entre la pròpia clientela, a principis d’aquesta setmana es va col·locar a les portes del mateix local un cartell on s’anuncia el «trasllat» del gènere, que previsiblement s’acumularà a la botiga que quedi oberta. La del raval de Jesús finalitzarà l’activitat el 2 d’abril, després de la mona.No ha transcendit, almenys fins ara, quin serà el futur més immediat dels treballadors del supermercat que tanca. Sí les primeres reaccions d’alguns veïns del nucli que hi acudien pràcticament a diari i que ahir lamentaven que «tota la vida hem vist això obert i ara, tot i que anem a l’altra botiga, no serà el mateix» o que «el tracte proper de les dependentes és una cosa que ja no es troba sovint». Tot i que des de Supermercats Raval no es pronuncien sobre els motius de la decisió, la zona ha patit amb especial intensitat en els darrers mesos un degoteig continu de desaparició de negocis. A la situació se suma la pressió que generen les grans superfícies, que han implantat el format d’establiments «exprés» també al centre del municipi amb la posada en marxa de nous locals.El tancament de l’establiment de Supermercats Raval al 30 del raval de Jesús coincideix en el temps amb l’adéu d’altres negocis emblemàtics per la història acumulada i per l’empremta que han deixat a la ciutat, com ara la Llauneria Mata o Successors de Joaquim Navàs, als baixos de la Casa Navàs. Totes dues van acomiadar-se el passat 31 de gener: la Llauneria Mata, per jubilació, i Successors de Joaquim Navàs, en previsió d’un increment en el preu del lloguer després que una part de la joia modernista del Mercadal canviés de mans pocs mesos enrere. El context de Supermercats Raval és diferent, amb tot, perquè la firma no s’extingeix, sinó que continuarà operant al raval de Santa Anna, segons tot apunta, en els mateixos termes en què ho ha estat fent fins ara.El pas representa ara un nou i important cop al sector comercial a la zona, que no ha aconseguit aixecar-se des que Zara l’abandonés per instal·lar-se al Centre Comercial La Fira. D’això ja han passat, aproximadament, dos anys i mig. En aquest sentit, el president de la Unió de Botiguers de Reus, Àlfred Pitach, explica que «el fet que marxés Zara, que exercia una funció molt important de motor, ens ha destarotat comercialment la zona» la qual, tal com apunta, «ha anat a pitjor en els darrers temps» i on «he arribat a comptar una dotzena de locals tancats».Pitarch apunta que «ens trobem en un atzucac perquè els grans han marxat a La Fira per un acord contractual i allà tampoc estan tenint èxit», i lamenta que «s’està malmetent una zona que ara començar a pagar les conseqüències de tot plegat». El president de la Unió de Botiguers reclama «més mesures a nivell municipal» per reactivar el comerç «a tota la ciutat» i recorda que «cada cop que tanca un negoci perdem tots perquè el que oferim és pitjor».