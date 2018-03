El brot de sarna modifica el protocol sanitari de l'Hospital Sant Joan

El centre va tramitar un total de 13 baixes de treballadors amb alta el mateix dia per l’afectació de virus

Mesures d’higienització al centre

El brot de sarna que, el passat mes de gener, va afectar principalment el servei d’urgències de l’Hospital Sant Joan de Reus ha comportat la implementació de canvis en els protocols sanitaris del centre. La regidora de Salut, Noemí Llauradó, explicava en el ple d’aquest dilluns i a preguntes del grup municipal del PP, que «tot i estar establerts els protocols, aquest brot ens ha permès la revisió dels mateixos aplicant algunes mesures addicionals que serviran per millorar-los».Llauradó precisava, en la mateixa intervenció, que la Unitat de Vigilància de Salut va atendre durant la vigència del brot un total de 343 treballadors de l’equipament, tots ells preventivament excepte 33 que van rebre tractament erradicador i a 13 dels quals se’ls va tramitar la baixa mèdica amb alta el mateix dia. Aquests es corresponen amb empleats «que començaven el torn abans de les 12 hores posteriors al tractament» i als quals «se’ls va ajornar» l’entrada a la feina tenint en compte que «el tractament és efectiu a les 3 hores d’aplicació i que, així, es cobria amb escreix el període necessari». «A tots se’ls va facilitar tractament per a ells i per a les seves famílies», afegia la regidora.Preguntada sobre quin dia es va produir el primer cas d’infecció de personal sanitari i quan es va posar en marxa el pertinent protocol sanitari, Llauradó exposava que «l’11 de gener es va rebre a la Unitat de Vigilància de la Salut un llistat de treballadors afectats i aquests van ser visitats el 12», la mateixa ata que «van començar a tractar-se». «El 12 de gener es va iniciar el protocol sanitari, es van implementar les mesures de tractament erradicador i preventiu i les mesures d’higienització adients per fer front al problema» el qual, aclaria, «encara en aquell moment no tenia confirmació».Al moment de confirmar-se el brot «i abans» precisava la regidora de Salut de Reus en el ple, «s’havien activat tots els procediments de diagnòstic i tractament, així com la revisió, modificació i intensificació dels relacionats amb la higienització del centre». L’Hospital Sant Joan va donar per erradicat el brot de sarna el passat 19 de febrer, després que hagués afectat un total de 35 persones segons les darreres informacions que el mateix centre va fer públiques al seu moment.