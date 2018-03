Enxampen in fraganti dos veïns de Reus robant a plena llum en una empresa de la ciutat

El responsable de la companyia va alertar als Mossos després de veure com dos individus entraven a l’edifici

Actualitzada 07/03/2018 a les 11:43

Dos veïns de Reus han estat detinguts com a presumptes autors d’un robatori en força que es va produir ahir dimarts en una empresa de Reus. Els Mossos d’Esquadra van enxampar in fraganti els dos arrestats, de 26 i 42 anys, gràcies a l’avís del responsable de l’empresa, que va veure com dues persones entraven a l’interior de la nau.Els fets van succeir a la 1 del migdia d’ahir dimarts, quan el responsable d’una empresa de Reus va alertar els Mossos que havia vist com dos homes havien entrat a l’immoble. Les patrulles es van dirigir ràpidament al lloc i van comprovar que algú havia forçat la tanca principal d’accés i havia trencat una finestra per accedir a l’interior.Mentre una patrulla va entrar dins l’immoble, altres dotacions van fer recerca per les immediacions. Gràcies a la informació aportada pel responsable, els mossos van localitzar un individu amagat en una zona de matolls. Posteriorment, els agents que estaven fent comprovacions a l’interior de la nau van localitzar al segon detingut, l’home de 42 anys, amagat sota uns taulells de fusta.Segons les comprovacions que va fer després el responsable de l’empresa, els detinguts havien preparat material per a endur-se’l.Els detinguts, que acumulen 24 antecedents la majoria per delictes contra el patrimoni, han passat aquest matí a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus i han quedat en llibertat amb càrrecs.