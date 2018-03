El FEC Festival celebra 20 edicions en format retrospectiva i amb sessions gratuïtes

En la cloenda s'homenatjarà amb el premi honorífic l'artista de Vinaròs, Carles Santos, traspassat el passat desembre

El Festival Europeu de Curtmetratges de Reus arriba a finals de mes a la seva 20ena edició. Ho farà amb una programació especial, dedicada sobretot al seu públic a qui es vol agrair la fidelitat, i amb una actuació sorpresa. Enguany no hi haurà competició, totes les sessions seran gratuïtes, i oferiran una retrospectiva dels millors curtmetratges europeus i catalans, seleccionats pel festival en els darrers anys. El FEC Festival també reconeixerà, atorgant a títol pòstum, durant la cloenda, el premi honorífic a la carrera del polifacètic artista de Vinaròs, Carles Santos, que va morir el passat mes de desembre. Santos havia participat com a jurat en dues edicions i el FEC Festival li havia dedicat una exposició fotogràfica a la Torre del Port de Cambrils.Del 22 al 24 de març es celebrarà la vintena edició del Festival Europeu de Curtmetratges de Reus, amb la satisfacció de complir "vint anys apostant pel curtmetratge de ficció europeu, per la cultura, pels nous creadors, per la independència creativa, la innovació i la reflexió".En la secció Panorama (no competitiva) es reunirà una selecció de 13 curtmetratges europeus del darrer any, 3 dels quals són d'autoria catalana, i en la secció Retrospectiva, es visionaran 15 curts que han participat en edicions anteriors del FEC Festival. Hi haurà també activitats paral·leles, com el concurs de Microfilms (patrocinat per Vermuts Miró amb un primer premi de 800 euros, i un segon de 600), el taller d'animació Minicurts, les projeccions especials per a joves de l'Aula de Cinema, el Reality Bites o Drugmetratges, les sessions infantils, i la tradicional festa de cloenda amb un concert musical sorpresa.El FEC Festival va nàixer el 1998 a Cambrils amb una mostra de curtmetratges estatals. Ara es veu consolidat com un dels principals festivals de curtmetratges de ficció d'Europa i l'únic de Catalunya i és un referent en la secció de candidats a millor curtmetratge dels premis Goya. El director Bigas Luna va ser un dels seus principals col·laboradors dins que va morir el 2013, any en què el FEC es trasllada a Reus, el premi honorífic porta el seu nom.