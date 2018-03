El CMQ treu a licitació la reforma de l'antic hospital per traslladar-s'hi

El Consell d’Administració aprova l’obertura del procés per executar l’obra, amb un pressupost d’1,5 milions i fins a 6 mesos de durada del contracte

Actualitzada 07/03/2018 a les 09:19

Pagarà rehabilitació i no lloguer

Ginsa ha obert, arran d’un acord pres en el marc del Consell d’Administració del CMQ celebrat ahir, el procés de licitació per adjudicar els treballs d’adequació de les dependències de l’edifici de consultes externes de l’antic Hospital Sant Joan on es reubicaran els serveis que ocupen actualment instal·lacions de l’antiga Clínica Fàbregas. Amb un pressupost d’1,5 milions d’euros, IVA inclòs, i sis mesos de durada del contracte, aquest és el pas posterior a l’elaboració del projecte executiu, encarregat per concurs al juliol del 2017 a l’estudi d’arquitectura Carles Busquets amb una inversió de prop de 70.000 euros. La posada en marxa del procés va quedar aprovada amb 8 vots a favor, 3 en contra i 2 abstencions.El termini per a la presentació de propostes finalitzarà a principis d’abril. La documentació del projecte detalla que l’edifici disposarà de 5 portes d’accés i comptarà amb una àrea de consultes externes per a l’atenció ambulatòria i que acollirà sales d’espera, consultoris multifuncionals, accessoris antivandàlics en l’atenció al públic i despatxos. També una àrea d’atenció d’urgències, amb accés pel carrer del Vapor Vell, capacitat per a 300 persones al dia, diferents boxes i espais per a urgències generals i pediàtriques. L’àrea de diagnòstic per la imatge tindrà una sala de radiografies, un arc quirúrgic, una sala de mamografies, una d’ecografies i raigs x. Finalment, hi haurà un gabinet d’exploracions invasives i complementàries amb sales d’endoscòpies, d’ecocardiografia i de cirurgia menor, entre altres. Magatzems, vestidors, sales de descans per al personal i una cambra mortuòria completaran la renovació de l’edifici de consultes externes de l’antic Hospital Sant Joan.El contracte d’arrendament necessari per al trasllat de l’activitat del CMQ a l’antic hospital preveu que el CMQ podrà fer-se càrrec de la rehabilitació de la seva futura seu en lloc d’abonar un lloguer per instal·lar-s’hi. El darrer calendari fet públic, per consumar el moviment, fixava la sortida de l’espai de la Clínica Fàbregas entre el setembre i el desembre del 2018. El CMQ mantindrà a les actuals instal·lacions de l’Hospital Sant Joan les consultes externes, la planta d’hospitalització i totes les intervencions de mútues i privat que requereixin d’ingrés. Així, l’activitat assistencial del CMQ es reubicarà al que va ser l’edifici de consultes externes de l’antic Hospital a la confluència dels carrers de Jacint Barrau i Vapor Nou. Es tracta d’una construcció en 8 plantes –dues soterrades, una planta baixa, una planta entresòl, tres plantes pis i una planta coberta àtic– amb un total de 3.555 metres quadrats.