Bemba Saoco estrena el videoclip de 'Mujer Coraje' junt a Roba Estesa

El grup oferirà un concert aquest divendres 9 de març a Lo Submarino de Reus

Actualitzada 07/03/2018 a les 13:36

El grup Bemba Saoco estrena avui el videoclip de la cançó Mujer Coraje. Es tracta d’un tema que tracta l’emancipació femenina i que compta amb la col·laboració de la formació femenina del Camp de Tarragona Roba Estesa. També hi col·laboren Patrícia Paisal, Carol Rovira, Suzana Abellán, La Cris i Gemma Humet. El videoclip compta amb les actius Anna Francesch, Iris Piqueras i Irena Ti i està enregistrat per Gisela Jané, Roser Gamonal i Adrià Giralt.El grup d’electro mestissatge precisament serà en concert, el proper divendres 9 de març, a Lo Submarino de Reus. Presentarà el seu primer disc Crújelo produït per Marc Parrot i on hi han col·laborat la Pegatina, Doctor Prats, Aspencat o Roba Estesa, entre molts d’altres. En el concert del divendres també actuaran la banda del Baix Camp Segonamà! Presentant el seu segon treball Respira i els Boogaloo’s Crew.