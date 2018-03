Un estanquer de Reus rep un anònim demanant-li que deixi de pintar llaços grocs

El document avisa l'home, veí i regidor de Castellvell i que sosté que «no n'he dibuixat cap» a la ciutat, que fer-ho «comporta sanció tot i que el nostre alcalde miri cap a un altre costat»

Actualitzada 06/03/2018 a les 18:50

L'estanquer del barri del Carrilet, Jordi Fortuny, ha rebut una carta anònima, adreçada en primer terme a l'establiment que regenta a l'avinguda de Pere el Cerimoniós i en segon, a ell mateix, on algú explica que «per fi hem descobert qui pinta els llacets grocs a Reus» i el convida «molt educadament, a que deixi d'embrutar la ciutat». La carta puntualitza que «vostè no és ciutadà ni veí de Reus, i no paga els impostos que aquí s'exigeixen, a l'empara dels del seu negoci, faltaria més» i avisa que «si veiem que vostè fa cas omís i continua embrutant la nostra estimada ciutat ens veurem obligats a informar l'autoritat competent». L'escrit, el qual avançava Reusdigital.cat està redactat en castellà i inclou el logotip de l'Exèrcit de la Cinta Vermella, en referència a la cèlebre sèrie d'animació Bola de Drac. Té mata-segells de Barcelona, i és per això que «no tinc ni idea de qui la pot haver enviat», explica el seu destinatari.Regidor del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Castellvell, a més de la tasca com a estanquer, Jordi Fortuny també és conegut per ser un dels impulsors de la Penya CFRD Baix Camp, que segueix al CF Reus. Ell mateix ha ensenyat la carta, sobre la qual aclareix que «mai no he pintat cap llaç groc a Reus» i que «a Castellvell, comptem amb un mur d'una propietat privada cedit per a això i que ens han guixat un total de 27 vegades». El text que ha rebut afegeix que «si tan ofuscat està en la defensa dels polítics presos per sedició, malversació i exaltació de la violència entre altres acusacions, li agrairíem que traslladés les seves obres d'art de carrer al seu municipi, i que no lloc de fer malbé i embrutar la via pública es dediqui a col·locar llaços a la façana del seu domicili a Castellvell».Fortuny descarta denunciar els fets «perquè la carta és anònima i perquè, realment, està escrita amb molta educació» i es mostra sorprès pel fet que «en lloc de fer-me-la arribar a casa meva, me l'hagin volgut enviar a l'estanc però amb el meu nom». L'autor de la missiva detalla que «com vostè sap bé, aquest tipus d'accions desllueixen la via pública, una falta tipificada en la normativa municipal de l'Ajuntament de Reus i que comporta una sanció administrativa tot i que el nostre estimat alcalde miri cap a un altre costat» i lamenta que «la posterior neteja genera una despesa econòmica per a les arques d'aquest municipi», el qual «és un dels més deficitaris d'Espanya». S'acomiada «desitjant que passi un bon dia i pregant-li que no es prengui vostè aquesta carta com una cosa personal sinó més aviat com una cosa constructiva. Disculpi les molèsties i gràcies per la seva atenció».