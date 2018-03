En els últims mesos, aquest punt ha patit més incidents d'aquest tipus

Actualitzada 06/03/2018 a les 21:07

Aquesta tarda, a les 17.36 hores, un cotxe ha bolcat a al quilòmetre 1 de la T-315, més coneguda com l'autovia de Bellisens. Com a conseqüència de l'accident no hi ha hagut cap ferit.Al lloc dels fets, s'hi han desplaçat dos dotacions de Bombers de la Generalitat.En els últims mesos, en aquest punt s'ha produït més incidents del mateix tipus, concretament dos durant el febrer.