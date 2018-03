L’alcalde surt airós de la seva segona qüestió de confiança, aprova els pressupostos del 2018 i carrega contra CUP, Cs, PSC i PP

El batlle destaca la «mà estesa»

Uns 110 milions a l’Ajuntament

Un cop expirat sense cap alternativa, la mitjanit d’aquest 5 de març, el termini de 30 dies obert arran de la qüestió de confiança a què es va sotmetre i que va perdre l’alcalde, Carles Pellicer, i que donava a l’oposició la possibilitat d’impulsar una moció de censura després d’haver votat «no» en bloc als pressupostos municipals 2018, el batlle seguirà al seu càrrec i els comptes redactats pel govern de PDeCAT, ERC i Ara Reus han quedat aprovats de manera automàtica. Per davant, ara, 15 dies a partir de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) en els quals s’admetran al·legacions al document i, en cas que n’hi hagi, encara una altra setmana per resoldre-les fins que l’Ajuntament pugui disposar de les partides. La previsió del govern és que aquest fet es produeixi dins la primera quinzena de l’abril.Pellicer, que ha comparegut avui per anunciar la llum verda als comptes, ha carregat durament contra «16 regidors de l’oposició que han estat incapaços, un altre cop, de posar-se d’acord» i ha valorat que «han tingut dues ocasions per ser alcaldes i no han estat capaços» i que «no es mullen, només critiquen, ni veuen res de bo a la ciutat i a ells sel’s hi veu enlloc. Cobren a final de mes, això sí, i esperen que el govern els hi faci la feina». Aquest ha estat el segon exercici consecutiu en què l’alcalde empra el mecanisme de la qüestió de confiança vinculada als pressupostos per aprovar-los, i l’última vegada que la LOREG permetrà fer-ho fins aquest mandat. En la mateixa línia, Pellicer s'ha preguntat «si l’oposició no tenia cap alternativa, per què ens han fet perdre 30 dies?».El batlle també s'ha adreçat directament a la CUP, formació que al 2017 havia fet pública la voluntat d’intentar articular una moció de censura però que enguany –igual com PSC, Cs i PP– no ho va contemplar, i ha demanat «on és la coherència de la CUP? Tenia intenció de plantejar una alternativa o només eren paraules?». En l’àmbit totalment contrari, el de possibles pactes en l’escenari actual, Pellicer ha destacat que «sempre tinc i he tingut mà estesa, i crec que he deixat a banda qüestions polítiques i fins i tot personals» i ha recordat que «amb el PSC vam tenir un acostament però van amagar el cap sota l’ala tal com fan sempre».«L’oposició de Reus no és cap alternativa a res», ha reblat Pellicer, que ha exclamat «què còmode que s’hi està» i que, per això, «és lògic pensar que no tinguin mai cap voluntat de proposar un candidat creïble». L’alcalde s'ha referit també a ERC i Ara Reus i ha dit que «van fer un pas endavant, cosa que la resta no han estat capaços de fer». «La de posar-se de perfil no serà mai la meva actitud. I hem demostrat abastament que posem els interessos de la ciutat per davant», ha conclòs.Els pressupost 2018 és de 110,2 milions per a l’Ajuntament –319 el consolidat–, en destinarà 3,4 a inversions –pràcticament la meitat que l’exercici anterior– i reservarà els ingressos extraordinaris resultants de la regularització cadastral de l’IBI per part d’Hisenda i de la devolució de l’IBI d’exercicis anteriors de Sirusa –fins a 1,4 milions més– per a Jocs del Mediterrani, Reus Ciutat de la Música 2018, la candidatura Reus Ciutat Europea de l’Esport 2019 i l’estudi del nou contracte de la brossa.