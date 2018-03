La iniciativa, que no té el programa tancat, comptarà amb un pressupost de 175.000 euros

«Arribar a tots els racons»

Primeres passes del projecte Reus Ciutat de la Música 2018, presentades per l’alcalde Carles Pellicer i la regidora de Cultura Montserrat Caelles. Tot i aquesta posada en escena, la iniciativa encara no té el calendari tancat, ja que es continua treballant en aquest aspecte. El que sí que té és pressupost, entorn uns 175.000 euros, i el cartell i imatge, que es nodreix de la capitalitat cultural de l’any anterior.De fet, Reus Ciutat de la Música neix «aprofitant l’herència de la Capital de la Cultura», tal com va ha reconegut el batlle reusenc. També Caelles ha exposat la voluntat de «conservar el referent, que ha permès projectar la ciutat» i tota la seva programació cultural. Precisament la iniciativa cultural que marcarà aquest 2018 a Reus parteix de la idea d’ampliar i potenciar les diferents modalitats culturals que van tenir cabuda en la capitalitat. Així, enguany s’aposta per la música amb la voluntat que, de manera successiva, es vagi donant protagonisme a les múltiples expressions artístiques.El consistori aprofitarà les eines de treball de la Capital de la Cultura Catalana en el projecte musical. Montserrat Caelles ha explicat que s’establirà «una taula d’experts» que analitzarà totes les propostes i els projectes i donarà el vistiplau al calendari. La voluntat de la regidoria de Cultura és donar cabuda «a tants projectes com siguin possibles sense contraprogramar» els actes que es duen a terme regularment. Per aquest motiu, el calendari oficial de Reus Ciutat de la Música s’haurà de presentar «en les properes setmanes», ja que el consistori també treballa per comptar amb el suport de la Diputació de Tarragona.El principal objectiu de la nova proposta cultural és «posar en valor l’activitat musical de Reus, el Camp de Tarragona i tot el país», així com donar veu a aquells artistes ja consagrats i a cites habituals, però també potenciar els nous músics, grups i projectes. Caelles ha exposat que es primaran «la qualitat, les idees transversals, inclusives i solidàries», motiu pel qual treballaran amb d’altres regidories com poden ser les de Benestar Social, Participació, ciutadania i transparència o de Política Lingüística.Una de les idees implementades en la capitalitat cultural i que continuarà potenciant la Ciutat de la Música és la d’obrir la ciutat i fer arribar la programació als barris. En aquest sentit, Caelles ha anunciat que «repeteix la iniciativa de música als barris» com a mostra de la feina duta a terme «perquè l’activitat cultural arribi a tots els racons de la ciutat». La regidora també ha posat en relleu la voluntat de mantenir «els lligams de comunicació amb totes les entitats». També Carles Pellicer ha defensat que aquest projecte servirà per «promoure l’escenari ideal» que suposa la ciutat per a «músics local i d’arreu del país».Aquest projecte és un dels que repeteix de l’any anterior, com ara el Vermusic, fruit de la col·laboració amb Vermuts Miró, tot i que el consistori no va voler avançar més activitats. Sí que va explicar que Reus Ciutat de la Música n’inclourà d’alguns que ja es van veure durant la capitalitat amb d’altres que «no els hi vam poder donar cabuda i d’altres que són completament nous». També s’optarà per encaixar la música en cites ja consagrades a la ciutat com el Concurs Internacional de Roses o la Nit dels Museus.Fruit de la gran quantitat de propostes rebudes i d’iniciatives guardades per a l’ocasió, el consistori descarta que la programació es presenti tancada, sinó que serà «oberta i dinàmica» al llarg de l’any com es va fer amb la capitalitat cultural.