La unitat muntada de Reus jubila dos cavalls i demana dos poltres de pura raça espanyola

Els nous exemplars han de tenir dos anys d'edat, 162 centímetres d'altura i pèl castany

Actualitzada 06/03/2018 a les 18:14

La unitat muntada de la Guàrdia Urbana de Reus ha demanat la cessió de dos poltres de pura raça espanyola per al seu esquadró de cavalleria, segons l'Associació nacional de criadors de pura raça espanyola (ANCCE).La unitat muntada de la Guàrdia Urbana de Reus ha sol·licitat aquesta cessió perquè dos dels seus exemplars s'han jubilat per vells.L'esquadró de cavalleria el componen sis cavalls espanyols i tretze agents, encarregats de desenvolupar tasques de patrulla i manteniment de la seguretat ciutadana.S'encarreguen sobretot de les del municipi on altres tipus de mitjans no poden accedir, com camins i espais amb menys densitat poblacional, certes urbanitzacions i masies de l'entorn.La unitat necessita la incorporació d'aquests dos nous poltres per garantir el correcte compliment de les seves funcions.Sol·liciten que els nous exemplars tinguin aproximadament dos anys d'edat, 162 centímetres d'altura, pèl castany i és indiferent si estan castrats o no.