King África actuarà a Reus aquest dissabte

L'artista creador de 'La Bomba' cantarà a Mas Sedó en un 'Vermut pachanguero calçotada popular'

Actualitzada 06/03/2018 a les 12:28

El complex de celebracions Mas Sedó de Reus acollirà aquest dissabte una jornada que constarà d'un vermut, una calçotada popular i un concert de King África.L'artista internacional, creador de cançons com La Bomba, actuarà a partir de les 16 hores, abans de començar la discoteca, a partir de les 18.30.Des de les onze del matí, tothom està convocat al vermut musical, el qual estarà acompanyat de diverses activitats, com ara inflables per als més petits.