Alonso-Cuevillas: «Hi ha una alarma a Europa per la regressió de l'Estat»

L’advocat de Carles Puigdemont defensa que «sobre el paper hi ha separació de poders, però els mecanismes per controlar-la no funcionen»

Actualitzada 06/03/2018 a les 08:46

El cas del mecànic de Reus

La separació de poders

Jaume Alonso-Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont i d’altres polítics investigats pel procés independentista, va omplir el Círcol de Reus per oferir-hi una conferència amb el nom La judicialització de la política i la divisió de poders. Alonso-Cuevillas va reflexionar sobre la situació judicial que viu la política catalana actualment, analitzant la situació de la justícia espanyola. Per a Alonso-Cuevillas, no es pot negar que «s’està seguint un procediment absolutament injust cap a tots els polítics catalans».L’advocat va explicar que s’han utilitzat «alguns dels delictes més greus que contempla el codi penal», com són el de rebel·lió o sedició. Aquests, a més, es van començar a aplicar «després del 27 d’octubre, abans només es parlava de malversació».A Catalunya són moltes les veus que titllen d’injust aquest procediment, però Alonso-Cuevillas va assegurar que aquestes crítiques han traspassat les fronteres catalanes i espanyoles: «Hi ha una veritable alarma a Europa que potser no veiem a nivell d’estats, però que a nivell de parlaments, opinió pública i mitjans de comunicació mostren preocupació per la regressió democràtica que està patint l’estat espanyol», va detallar.Un dels problemes de la justícia, va explicar Alonso-Cuevillas, és el fet que resulta molt complicat ser precís en la definició d’un delicte, com ha quedat evidenciat en el delicte d’odi, que el magistrat assegura que «s’ha desmesurat amb una manca d’equilibri absolut». Per a exemplificar-ho, l’advocat va citar el cas del mecànic de Reus, comparant-lo amb el vídeo que dues persones van gravar a sobre un tanc en què apareixien amenaçant Puigdemont i Pablo Iglesias: «El jutge el va desestimar perquè no tenia una incitació directa mentre que el mecànic, que jo sàpiga, es nega a reparar un vehicle sense que hi hagi incitació directa a l’odi», va etzibar.Això posa de manifest les «fissures» que existeixen en el sistema judicial espanyol i que ha permès veure «situacions que han arribat a la indecència», com ara «una vicepresidenta que admet fer trucades al Tribunal Consitucional per accelerar, a la carta, un recurs d’empara», o quan «el ministre de Justícia avança el contingut i el calendari de resolucions judicials».Alonso-Cuevillas va defensar que Espanya té, «sobre el paper», una separació de poders, però «els mecanismes per controlar-la no funcionen de forma satisfactòria». Tot el procés judicial contra els polítics catalans és «injust» perquè ja parteix d’unes querelles interposades per la fiscalia que, a més, «actua en alguns casos i d’altres no» quan ha d’aplicar «la mateixa normativa». En aquest sentit, Alonso-Cuevillas es va sorprendre que «en funció de qui sigui la víctima, la justícia funcioni de manera diferent».La manca de definició en alguns delictes també es trasllada a la de presos polítics, ja que la que existeix per part del Consell d’Europa és molt ambigua. Per aquest motiu, l’advocat va explicar que «mai he parlat de presos polítics perquè és tan rigorós dir que n’hi ha com que no». Amb tot, l’advocat va denunciar que «tot és molt injust i contrari als principis de l’estat de dret», amb l’existència d’«atestats de la Guàrdia Civil que distorsionen la història».