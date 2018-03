Foment permetrà volar a Reus sense controlador a partir del juliol

Aesa confirma la previsió d’implantar el procediment per rebre avions ambulància amb l’Aeroport tancat i prescindint de la torre

El desplegament del Reial Decret 703/2016, que permetrà aeroports de l’Estat que no disposen d’horari operatiu 24 hores rebre vols d’assistència mèdica urgent i de trasllat d’òrgans sense comptar amb el suport de la torre de control, té calendari d’aplicació a Reus. Fonts de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), un dels actors implicats en l’activació d’aquest sistema –en què també treballen Aena i el gestor de navegació aèria Enaire– i que resulta principal per la seva funció de validar-lo, han confirmat al Diari Més que «Aena ha inclòs aquest punt en la seva programació per a l’Aeroport de Reus, necessitarà la nostra autorització respecte als requisits per operar en les condicions que es plantegen i té prevista la data de juliol del 2018».El govern estatal precisa, en la resposta a una pregunta formulada al Congrés per ERC i amb data del 23 de gener, que «Aena està implementant, sota la supervisió d’Aesa» el protocol per incorporar els coneguts com a vols instrumentals, que realitzen enlairaments i aterratges sense controlador a la torre ni personal a l’aeroport i on guanyen especial pes els sistemes de referència de l’avió i la perícia del pilot. Detalla que es farà servir per als vols ambulància «quan sigui essencial un transport immediat i ràpid, fora de l’horari». I concreta que «està previst que la implantació d’aquest procediment operatiu a l’Aeroport de Reus finalitzi al mes de juliol d’enguany».Fonts d’Aena consultades amb anterioritat s’havien limitat a explicar que el trasllat del Reial Decret 703/2016 a la pràctica estava en una «fase d’estudi» i recordaven que, tot i que també l’afecta, no abastarà només l’Aeroport de Reus. Al seu torn, des d’Enaire asseguraven que la nova normativa s’estava «analitzant» per a la capital del Baix Camp. L’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), amb tot, ja havia estat notificada «per part d’Aena» que «el Reial Decret es posaria en marxa mitjançant un procediment de l’horari operatiu fora de l’aeroport per garantir l’operació on no es disposés d’horari 24 hores» i que entre els aeroports on tot plegat es duria a terme hi havia Reus.Fins ara, i encara avui, l’activitat a la torre de control és obligada per llei durant el funcionament dels aeroports. En els vols instrumentals, que no es valen de les indicacions del controlador perquè no n’hi ha, el pilot es limita a notificar l’èxit de les maniobres un cop consumades. La nova mesura suposaria, per als aeroports que en disposen d’un, suprimir el torn de guàrdia de controladors. En la situació concreta de l’Aeroport de Reus, on aquest torn no existeix i la plantilla ha reclamat en diferents ocasions la incorporació de dos professionals més –per a acumular-ne 10– que permetés crear-lo, representaria deixar de mobilitzar treballadors fora de la seva jornada.A de la Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA) entenen que el canvi que vindrà amb el desplegament del Reial Decret 703/2016 suposa «eliminar capes de seguretat» i precisen que, tot i que «l’aviació té moltes barreres en aquest aspecte, no cal ser alarmista i no vol dir que ara hagi de passar res», aquest «sí que és un altre factor que se suma i que podria tenir conseqüències quan se n’encadenen més d’un». El sindicat de controladors considera la legalització dels vols sense la presència del seu col·lectiu de professionals «un altre pedaç per pal·liar la manca de personal, que s’està veient que té uns efectes».Des de l’ONT citaven Aena, en una resposta del govern d’Astúries sobre aquesta qüestió, on el gestor aeroportuari aclaria que «s’estudiaran els riscos comptant amb l’opinió dels pilots». I avisaven que «prima la seguretat» i que en cap cas «no es realitzarà» cap moviment «si no es compleixen totes les condicions». A l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) apuntaven a finals de febrer, sobre el cas de Reus, que «fins al moment no s’hi ha començat a treballar» i que, en tot cas, «mai no es faria res sense un procediment que ho avalés». Al 2017, i segons dades de l’OCATT, 4 òrgans dels 22 donants de la província van ser traslladats per avió, 2 dels quals van emprar l’Aeroport de Reus i altres dos, el del Prat.